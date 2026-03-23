Addio Umberto Bossi? Dalla burocrazia alle follie ecologiste: i nuovi nemici del Nord

Umberto se ne è andato e il Nord è rimasto sempre più solo. Però è tutto diverso da come lui l’aveva vissuto e trasfigurato. Gianfranco Miglio parlava difficile, ma ti incantava ed era stato l’ispiratore di una radicale riforma federalista dell’Italia che si sarebbe trasformata sotto la guida di una nuova classe dirigente. Umberto parlava come un elettrotecnico che aveva fatto le scuole serali e credeva nei miti che trascinavano le famiglie tutte intere ai suoi comizi perché tra idee, linguaggio del corpo e della mente, contraddizione non ve ne era alcuna. L’Italia che ci si trovava dinanzi, negli anni in cui Umberto fondò la Lega e il mito padano, era quella centralizzata da un Risorgimento dominato dal principio monarchico e debolmente unificata da una Costituzione nata nel pieno della Guerra Fredda e della neutralizzazione delle opposizioni. Un’Italia in cui a unificare centro e periferia non erano né i prefetti francesi né il federalismo tedesco, ma i partiti politici: Roma capitale era il centro di tutto e ciò non faceva che frenare produzione e lavoro.

L'amore di Marta, Giorgetti e il Trota. Parlamentari runner Mentre la Lega piange il suo fondatore (oggi il funerale di Umberto Bossi nell’abbazia di Pontida), Marta Fascina ...

Dal triangolo industriale e poi dalle Italie di mezzo e dal Veneto venivano i reticoli diffusi delle imprese familiari e artigiane che si moltiplicavano e entravano nei mercati mondiali, mentre una a una - sino a oggi - ne uscivano le grandi imprese private. Nel mentre, saliva un rumore quando cambiò il verso del capitalismo mondiale e con Tangentopoli, le corporations e lo Shadow Banking System, imposero il liberismo e l’Ue, l’imbianchino polacco che poteva essere retribuito in Italia come lo era nel suo Paese natale, mettendo in crisi tutti gli artigiani indipendenti che con la Fiat, la Pirelli, le Officine Meccaniche Reggiane, la Lanerossi, aveva fatto l’Italia. Ebbene, quel rumore divenne sempre più assordante e divenne protesta. E allora Umberto dimostrò che cosa sanno fare le classi popolari se gli si dà fiducia: sanno far politica con l’astuzia degli avi contadini. Così Umberto mandò in frantumi il manuale Cencelli delle convergenze parallele e riuscì a far star insieme l’arci-nemico monopolista Berlusconi, lo scissionista missino con il volto di Fini e le manine democristiane che rimanevano vive e presenti, ma sotto altre spoglie.

Umberto Bossi, che pena gli urlatori che usano il Senatùr contro la sua Lega I quattro pirlacchiotti - quattro proprio di numero - che hanno “sporcato” il funerale di Umberto Bossi urla...