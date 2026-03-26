Pd, fronda anti-primarie per far fuori Schlein: il nome su cui puntano

C’è un tentativo in atto nel Pd: far saltare le primarie. Evitarle. E arrivare a scegliere il candidato premier attraverso quella che, nei colloqui informali, chiamano “soluzione negoziata”. Che vuol dire: mettersi d’accordo, tra leader e big, per trovare quella che definiscono “la figura migliore”, “la più competitiva” per battere l’altro fronte. Un profilo che, al momento, corrisponde a due nomi: Silvia Salis, sindaca di Genova (che non a caso da due giorni ha messo in chiaro di non voler partecipare alle primarie, perché le ritiene “sbagliate”, divisive) o Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, un uomo di unità per i suoi buoni rapporti con Schlein, Conte e perfino Renzi. Ma c’è anche chi fa il nome di Pierluigi Bersani o di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. La cosa curiosa- ma nemmeno tanto per chi conosce la storia del Pd- è che a lavorare per questo tentativo sono varie correnti del Pd. Anche molto diverse per idee. Accomunate, però, per diverse ragioni e con differenti obiettivi, dall’idea che Schlein non è la scelta migliore. O non è quella che preferiscono. Dunque, per evitarla, bisogna far saltare le primarie. Ma come? Già prima del referendum, era partito un tentativo dei notabili dem di spingere Schlein a farsi da parte. Tentativo fallito perché la segretaria del Pd, dietro il sorriso, è determinata a voler giocare fino in fondo la sua partita. E non subisce la sudditanza di notabili, capicorrente o ricatti in nome dell’unità. Schlein vuole fare la candidata premier di quel campo largo che, va riconosciuto, lei ha rimesso insieme.

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I METODI

Il tentativo dei notabili era naufragato. Poi, dopo il referendum, è ricominciato. A rilanciarlo è stata Silvia Salis, sindaca di Genova, che anche ieri ha parlato di primarie “divisive”, pericolose, suggerendo un altro metodo: «Io credo che per individuare un leader di centrosinistra si possa fare una discussione interna ai partiti e, soprattutto, valutare quale sia la figura più in grado di vincere le elezioni». Lo stesso ragionamento a cui, sia pure come ipotesi, ha accennato l’ultimo grande stratega del Pd, Dario Franceschini, il quale guarda caso proprio ieri ha incontrato a pranzo Salis: «O c’è un nome su cui andare d’accordo», ha detto in una intervista, «o chi guida si sceglie con le primarie». Il nome su cui andare d’accordo per molti c’è. Ed è, appunto, quello di Salis.

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