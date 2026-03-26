Maurizio Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia, chi lo sostituisce

È convocata per le 16.30 a palazzo Madama una riunione dei senatori di Forza Italia. L'ordine del giorno, firmato dal presidente Maurizio Gasparri, dice tutto: "Dimissioni presidente del gruppo. Elezione nuovo presidente del gruppo". Forza Italia è in fibrillazione da ieri, da quando 14 senatori su 20 hanno sottoscritto la raccolta firme per spingere un rinnovamento all'interno del gruppo di palazzo Madama, chiedendo la sostituzione di Gasparri. Tra le firme ci sono quelle dei ministri Elisabetta Casellati e Paolo Zangrillo. In pole position per il posto da capogruppo ci sarebbe Stefania Craxi. Mentre non sarebbe ancora arrivata quella di Annamaria Bernini.

"Non so niente. Mi sto occupando di altre cose, non ho notizie". Paolo Barelli, capogruppo di FI alla Camera dei deputati, ha risposto così - in un'intervista a La Repubblica - alla domanda sulla raccolta firme per sostituire il suo omologo del Senato Maurizio Gasparri e se tema una analoga iniziativa anche contro di lui. E respinge le accuse agli azzurri di aver 'pesato' negativamente sul risultato referendario: "Forza Italia si è impegnata, ha fatto tutto quello che doveva fare. Si vince e si perde insieme, non è possibile dare la colpa a uno o a un altro partito. Meno che mai a noi. Abbiamo risultati positivi - aggiunge -, non abbiamo commesso errori. C'è uno storico che racconta come al Sud si voti poco. Se il referendum fosse stato l'1 marzo, come doveva essere, avremmo evitato di votare con lo scoppio della guerra. La guerra ha creato incertezza e ha prevalso lo stato d'animo di chi si è spaventato di fronte all'aumento del costo della benzina, per esempio. Forza Italia - prosegue Barelli - ha messo in pista le persone migliori sia dal punto di vista mediatico sia dal punto di vista dei contenuti. Io ritengo che chiunque sia onesto possa dire che c'è stato un problema legato al gasolio e alla paura della guerra". Quindi il segretario Antonio Tajani non ha commesso alcun errore? "E perché? Come centrodestra abbiamo preso più voti delle elezioni politiche. E non ci sta bene se la croce viene buttata su di noi di Forza Italia" conclude Barelli.