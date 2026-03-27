Pd, il pranzo segreto tra Silvia Salis e Franceschini: nel mirino c'è Schlein

Dopo la vittoria del referendum sulla giustizia, il Pd si prepara ad affrontare la partita più importante in vista delle prossime elezioni politiche. Sì, perché ora la segreteria del Nazareno sembra contendibile. E, salvo sorprese dell'ultimo minuto, sarà un match tutto al femminile. Elly Schlein, forte del successo del "No", sfiderà Silvia Salis, l'astro nascente dei dem (la quale, però, si nasconde dicendosi estranea alla partita). E a fare da arbitro - anche se non del tutto imparziale - sarà ancora una volta Dario Franceschini. L'ex ministro della Cultura è il king - in questo caso "Queen" - maker della segreteria del Pd. Tradotto: c'è il suo zampino in ogni leadership dem. Da Matteo Renzi a Elly Schlein, appunto. E magari fino alla Salis...

Così, come riporta il Tempo, il buon Franceschini ha voluto testare in prima persona le abilità dell'astro nascente del Pd. L'ex ministro della Cultura è volato in quel di Genova per un pranzo faccia a faccia con Silvia Salis. Negli scorsi giorni la prima cittadina aveva polemizzato con chi le chiedeva se intendesse sottoporsi alle primarie del Pd. No, secondo lei sono deleterie e finirebbero per spaccare ancor di più un partito storicamente soggetto a fratture interne. Ed è, in sostanza, il principale punto di distacco con Elly Schlein che, come ricorda lei stessa, è stata eletta proprio grazie ai "gazebo".