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Chi è Antonello Mura, il nuovo capo di Gabinetto di Carlo Nordio

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giovedì 26 marzo 2026
Chi è Antonello Mura, il nuovo capo di Gabinetto di Carlo Nordio

1' di lettura

Antonio Mura sarà il nuovo capo di Gabinetto del ministero della Giustizia, subentrando quindi a Giusi Bartolozzi, dimissionaria due giorni fa per la vicenda che l'ha vista coinvolta insieme all'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Bartolozzi già da tempo era nel mirino anche per altre vicende, dai risvolti del caso Almasri e fino alla magistratura paragonata a un "plotone d'esecuzione" nel corso della campagna elettorale che ha preceduto il referendum giustizia. La nomina di Mura, si apprende, verrà formalizzata nei prossimi giorni.

Classe 1954, Antonio Mura - noto come "Antonello" - è originario di Sassari ed è stato Procuratore generale presso la Corte d'Appello di Roma. Entrato in magistratura nel 1981, ha esercitato dapprima le funzioni di pubblico ministero a Livorno, poi di giudice presso il Tribunale di Firenze. Dal 1994 al 1998 è stato uno dei componenti del Consiglio superiore della magistratura, per essere poi nominato sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione. Dal 2014 al 2017, ricopre l’incarico di Capo Dipartimento per gli Affari di giustizia in via Arenula, durante il quale presiede il Gruppo di lavoro per l’elaborazione di proposte normative, ordinamentali e di formazione professionale in tema di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili e penali. E fino a questo momento è stato a capo dell'ufficio legalislativo del ministero della Giustizia presieduto da Carlo Nordio.
 

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