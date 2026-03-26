Silvia Salis, "ci rifletterei": Pd, le due parole che spaventano Elly Schlein

Alle primarie Silvia Salis ha sempre detto no. Da qualche mese, perlomeno. Cioè da quando, poco dopo la sua elezione a sindaco di Genova, l'ex azzurra del lancio del martello è diventata uno dei nomi caldi come ipotetica candidata del campo largo per Palazzo Chigi. Una suggestione molto chiacchierata a Roma, visto che la Salis ha esperienza-zero come amministratrice politica e anche la sua attività nei partiti è assai limitata. Ma cosa succederebbe se la chiamata fosse diretta, e non per mezzo del voto popolare?

Ogni occasione è buona. A maggior ragione oggi, dopo il successo del fronte del No al Referendum sulla giustizia che ha ringalluzzito le opposizioni e lanciato la volata per le politiche del 2027.