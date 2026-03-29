Giorgia Meloni, "il decreto funziona": sinistra zittita con tre parole

"Il Decreto Sicurezza funziona": la premier Giorgia Meloni lo ha scritto in un post su Facebook riferendosi a uno degli ultimi provvedimenti varati dal governo. "Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell’area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando, conferma quanto fosse necessaria questa norma", ha aggiunto la presidente del Consiglio riferendosi al corteo anarchico non autorizzato che si è tenuto questa mattina al Quarticciolo in ricordo di Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, i due militanti morti il 19 marzo scorso, nel Parco degli Acquedotti, a causa dell'esplosione di un ordigno che stavano assemblando.

"Non serve a limitare la libertà di manifestare, come sosteneva certa sinistra - ha proseguito la Meloni nella sua nota -. Serve, al contrario, a garantire che le manifestazioni si svolgano in modo pacifico e non violento, come prevede la Costituzione, e a tutelare chi vuole esercitare quel diritto in modo civile, senza violenza e senza devastazione. È in questa direzione che il Governo continuerà a muoversi: più strumenti per garantire sicurezza a tutti e più tutele per chi vuole manifestare pacificamente".