Marina Berlusconi e Tajani, "faccia a faccia già fissato": così può cambiare tutto

Un faccia a faccia "per provare a frenare la slavina interna". Il Corriere della Sera definisce così l'incontro tra Antonio Tajani e Marina Berlusconi, previsto tra mercoledì e giovedì prossimi. Un incontro, tra il segretario e la figlia del fondatore, che potrebbe ridisegnare Forza Italia.

La sconfitta al referendum ha provocato subito uno scossone nel partito che nel centrodestra più voleva la riforma della giustizia, con le dimissioni del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri chieste e ottenute dagli onorevoli azzurri a Palazzo Madama.