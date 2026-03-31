Sigonella, la sciacallata lampo di Bonelli contro Meloni: "Non nascondiamoci dietro l'ipocrisia"

L'indiscrezione del Corriere della Sera su Sigonella non è stata ancora confermata da fonti istituzionali, ma Angelo Bonelli trova subito il modo di piazzare la sua sciacallata politica. L'Italia, scrivono il Corsera e diverse agenzie di stampa, ha negato agli Stati Uniti la base militare siciliana. Sarebbe accaduto qualche sera fa ma la notizia è stata tenuta riservata.

Il capo di Stato Maggiore della Difesa Luciano Portolano sarebbe stato informato dallo Stato maggiore dell'Aeronautica che il piano di volo di alcuni bombardieri Usa prevede di atterrare a Sigonella per poi partire verso il Medio Oriente. Nessuno però avrebbe chiesto alcuna autorizzazione né ha consultato i vertici militari italiani. Il piano era stato infatti comunicato mentre gli aerei erano già in volo. Dalle prime verifiche sarebbe emerso che non si trattava di voli normali o logistici e quindi non sono compresi nel trattato con il nostro Paese. Da qui la decisione del ministro della Difesa Guido Crosetto di negare l'uso della base. Portolano - su mandato diretto del ministro - ha quindi informato il Comando Usa della decisione presa: non possono atterrare a Sigonella perché non sono stati autorizzati e perché non c'è stata alcuna consultazione preventiva.

"Ritengo quello di Sigonella un atto dovuto - è la prima reazione di Bonelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra e co-portavoce di Europa Verde -. Il governo ha sempre sostenuto che i trattati vanno rispettati, e in questo caso è stata presa una decisione coerente con questo principio". "Tuttavia - continua l'onorevole a Coffee Break, su La7 - non possiamo nasconderci dietro l'ipocrisia. Da Sigonella, con regolarità, parte il Triton, drone di monitoraggio che poi va a bombardare. Allo stesso modo, dalla base di Camp Darby, a Pisa, vengono caricati missili e armi che poi vanno a bombardare l'Iran. E certamente un fatto positivo aver negato ma non nascondiamoci dietro l'ipocrisia. L'Italia continua a fornire assistenza logistica a operazioni militari di questa guerra che stanno devastando e destabilizzando il pianeta, con conseguenze gravissime anche sul piano economico per il nostro Paese".

"Per questo - conclude Bonelli - dico che il governo dovrebbe avere il coraggio di fare un passo in più: prendere una posizione chiara e netta, e segnare una distanza dalle politiche di questo bullo del pianeta, come Donald Trump, pensa di governare il mondo attraverso la supremazia militare".