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Giorgia Meloni sull'attacco al convoglio italiano Unifil: "Irresponsabile, Israele dovrà chiarire"

mercoledì 8 aprile 2026
Giorgia Meloni sull'attacco al convoglio italiano Unifil: "Irresponsabile, Israele dovrà chiarire"

1' di lettura

Dopo Guido Crosetto, anche Giorgia Meloni "esprime la sua ferma condanna per quanto accaduto oggi nel sud del Libano dove un convoglio italiano appartenente a Unifil, e chiaramente individuabile come tale, è stato fatto oggetto di colpi di avvertimento da parte dell’esercito israeliano". Lo rende noto Palazzo Chigi, rimarcando che "i militari italiani sono presenti in Libano sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e agiscono nell’interesse del mantenimento della pace".

"È quindi - prosegue - del tutto inaccettabile che il personale che agisce sotto la bandiera dell’Onu sia messo a rischio con azioni irresponsabili come quelle odierne, che sono in palese violazione della risoluzione 1701 delle Nazioni Unite. Israele dovrà chiarire quanto accaduto e, in questo quadro, il presidente Meloni attende gli esiti della convocazione odierna alla Farnesina dell'Ambasciatore d'Israele a Roma su iniziativa del vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani".

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E ancora: "Il cessate il fuoco concordato questa notte tra Iran, Stati Uniti e Israele - viene sottolineato dalla Presidenza del Consiglio - è un’opportunità da cogliere per porre fine anche alla guerra in Libano. La decisione di Hezbollah di trascinare la Nazione in questo conflitto è stata irresponsabile ma i continui attacchi israeliani in Libano, che hanno già provocato troppi morti e un'inaccettabile numero di sfollati, devono cessare immediatamente. L'Italia ribadisce ancora una volta con fermezza la necessità di garantire la sicurezza dei soldati italiani e dell’intero contingente Unifil".

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