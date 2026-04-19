La Russa e la candidatura a Milano: una giornata da... Lupi



E così è sceso in campo nientemeno che il presidente del Senato, Ignazio La Russa a dire che per lui il candidato giusto per il comune di Milano è il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi: «Macché civico, serve un politico», ha esordito La Russa alla kermesse di Nm. «È vero, il nome di Lupi l’ho fatto io, niente salti nel buio», ha aggiunto il cofondatore di Fratelli d’Italia. Il quale, come è noto, a Milano conta. Per la seconda carica dello Stato accanto al candidato politico, «che ha il compito da sempre di interpretare le esigenze della società civile» bisogna «individuare 4 assessori, scelti dalla società civile, per presentare una super squadra che la sinistra non avrà mai». Lupi, il “ragazzo di Baggio” abituato alle maratone (sportive e politiche) è pronto a conquistare Palazzo Marino, anche se l’impresa non è facile. Di certo non si può dire che non conosca la città, dove è già stato consigliere comunale per anni, prima di scendere a Roma, diventare deputato e poi ministro nel governo Berlusconi. Ora con il suo partitino rappresenta la quarta gamba della maggioranza. Ieri con lui tutto il partito, comprese Gelmini e Carfagna.

*** Forza Italia cosa dirà sulla sfida delle comunali di Milano? Intanto c’è da riorganizzare il nuovo corso dopo il cambio dei capigruppo di Camera e Senato.

Si sa, ad esempio, che Enrico Costa, successore di Paolo Barelli a Montecitorio, ha deciso di inaugurare un ciclo di colloqui settimanali per fare il punto con i colleghi azzurri. «La mia porta è sempre aperta», avrebbe detto Costa avvisando delle imminenti consultazioni. La prima assemblea da neo presidente ci sarà martedì sera per l’approvazione del bilancio, ultimo atto della gestione Barelli. Quanto alla comunicazione, circolano voci su possibili innesti ma il ruolo di portavoce nazionale resterebbe saldamente nelle mani di Raffaele Nevi, fedelissimo di Antonio Tajani, con Francesco Battistoni, responsabile organizzazione del partito, e Alessandro Battilocchio, responsabile nazionale del settore elettorale oltre che capo del Dipartimento immigrazione.

*** In occasione della recente visita in Italia di Sua altezza reale il Principe Reza Pahlavi, un gruppo ristretto di imprenditori e professionisti ha preso parte a una serie di incontri one-to-one dedicati alle prospettive di sviluppo e alla futura ricostruzione economica dell’Iran. Tra i partecipanti, anche una rappresentanza di Sirip, Sindacato dei Rappresentanti di Interessi Parlamentari. Soddisfatto il presidente di Sirip, Achille Ducoli.