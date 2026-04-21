Crans-Montana, la rabbia di Giorgia Meloni: "Le fatture? Un insulto, burocrazia disumana"

"Sono rimasta scioccata". Giorgia Meloni commenta così la "notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana". Il presidente del Consiglio ricorda che "un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila euro per poche ore di ricovero". "Un insulto - lo definisce senza mezzi termini -, oltre che una beffa, che solo una disumana burocrazia poteva produrre".

In ogni caso il governo italiano non è rimasto a guardare: "Ho parlato con il nostro ambasciatore: le autorità svizzere hanno assicurato che si è trattato di un errore, e che le famiglie non dovranno pagare nulla. Ma ho chiesto all'ambasciatore di tenere altissima l'attenzione su questo tema, perché sarebbe ripugnante che costi del genere possano ricadere sulle vittime o sull'Italia. Il Governo italiano rinnova la propria solidarietà ai ragazzi rimasti coinvolti e alle loro famiglie, e continuerà a fare tutto quello che è necessario per fare luce sulla tragedia e accertare le responsabilità".