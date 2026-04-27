Beatrice Venezi "bullizzata perché non canta Bella ciao": chi bombarda la sinistra

La fine del rapporto professionale tra Beatrice Venezi e il Teatro La Fenice arriva, ovviamente, tra le scene di giubilo della sinistra. Un epilogo forse scritto che rende ancora più plastico un sospetto: l'ostracismo nei confronti della direttrice d'orchestra maturato negli ultimi mesi era legato a motivi più politici che artistici. "La Fondazione Teatro La Fenice ha licenziato Beatrice Venezi dopo che la stessa aveva irriso i suoi musicisti. È una buona notizia e il fatto che non sia stata lei a fare un doveroso passo indietro è la prova del nove che era del tutto inadeguata a quel ruolo. La destra continua a distribuire poltrone secondo amicizie e convenienze. Il merito lo sbandierano e basta", attacca Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra.

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A lei, e idealmente a tutte le opposizioni, risponde Alfredo Antoniozzi, esponente di Fratelli d'Italia: "L'amara verità è che l'Italia ancora oggi è come quella che descrisse Montanelli cinquant'anni fa: regna il centrodestra ma governa la sinistra nei posti chiave della cultura. Beatrice Venezi è stata rimossa per un'opinione legittima che non era affatto lesiva del decoro della Fenice. E' stata rimossa perché è culturalmente di destra. Oltre che essere brava. Ma il fatto di essere brava e donna purtroppo non si aggiunge a quello di essere un'antifascista manieristica come artiste di piccolo pregio che hanno successo solo per questo. A lei la mia solidarietà".

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