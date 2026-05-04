Sondaggio Mentana, FdI non molla la prima posizione: chi sale e chi scende

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier, pur perdendo lo 0,3% in una settimana, resta comunque saldamente in testa alla classifica delle forze politiche con il 28,8% dei consensi. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che, nonostante un lieve aumento, lo 0,2%, continua a inseguire FdI e ora si attesta al 21,8. A seguire, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,1 e si posiziona al 12,4.
Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani, che cala dello 0,2 e si porta al 7,5%; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagnano lo 0,2 e salgono al 6,9; la Lega di Matteo Salvini che scende dello 0,1 attestandosi al 6,1.
Sondaggio Supermedia, FdI primo partito. Ma... ecco cosa cambia in 2 settimaneSituazione piuttosto stabile tra i partiti politici italiani stando all'ultima Supermedia Agi/YouTrend. Una delle no...
Tra i partiti minori, risulta stabile al 3,6% Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci; mentre sono in risalita Azione di Carlo Calenda (+0,1) al 3,5%; Italia Viva d Matteo Renzi (+0,2) al 2,5; Più Europa di Riccardo Magi e Noi Moderati di Maurizio Lupi (+0,1%) rispettivamente all'1,6 e 1,2%. In discesa le altre Liste, dello 0,2%. Cala dell'1% la percentuale di chi non si esprime, ora al 28%.