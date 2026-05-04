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Sondaggio Mentana, FdI non molla la prima posizione: chi sale e chi scende

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lunedì 4 maggio 2026
Sondaggio Mentana, FdI non molla la prima posizione: chi sale e chi scende

(Streaming La7, TgLa7 - Speciale regionali Calabria)

1' di lettura

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier, pur perdendo lo 0,3% in una settimana, resta comunque saldamente in testa alla classifica delle forze politiche con il 28,8% dei consensi. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che, nonostante un lieve aumento, lo 0,2%, continua a inseguire FdI e ora si attesta al 21,8. A seguire, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,1 e si posiziona al 12,4. 

Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani, che cala dello 0,2 e si porta al 7,5%; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagnano lo 0,2 e salgono al 6,9; la Lega di Matteo Salvini che scende dello 0,1 attestandosi al 6,1. 

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Tra i partiti minori, risulta stabile al 3,6% Futuro Nazionale del generale Roberto Vannacci; mentre sono in risalita Azione di Carlo Calenda (+0,1) al 3,5%; Italia Viva d Matteo Renzi (+0,2) al 2,5; Più Europa di Riccardo Magi e Noi Moderati di Maurizio Lupi (+0,1%) rispettivamente all'1,6 e 1,2%. In discesa le altre Liste, dello 0,2%. Cala dell'1% la percentuale di chi non si esprime, ora al 28%. 

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