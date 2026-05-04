Sondaggio Mentana, FdI non molla la prima posizione: chi sale e chi scende

Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito nell'ultimo sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier, pur perdendo lo 0,3% in una settimana, resta comunque saldamente in testa alla classifica delle forze politiche con il 28,8% dei consensi. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein che, nonostante un lieve aumento, lo 0,2%, continua a inseguire FdI e ora si attesta al 21,8. A seguire, ecco il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,1 e si posiziona al 12,4.

Subito dopo ci sono Forza Italia di Antonio Tajani, che cala dello 0,2 e si porta al 7,5%; Alleanza Verdi e Sinistra di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni che guadagnano lo 0,2 e salgono al 6,9; la Lega di Matteo Salvini che scende dello 0,1 attestandosi al 6,1.