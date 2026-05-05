Il Pd ha tradito la lezione di Moro

A quattro giorni dall’ennesimo e pur sempre doloroso anniversario- il 48°- di quella morte orribile e dolorosa, per dissanguamento, riservata dalle brigate rosse ad Aldo Moro dopo 55 giorni di prigionia si sono dati oggi appuntamento all’Istituto Luigi Sturzo, a Roma, la segretaria del Pd Elly Schlein, l’ex ministro Dario Franceschini, di provenienza democristiana, e il senatore quasi a vita Pier Ferdinando Casini, di provenienza democristiana pure lui e ospite ormai fisso delle liste del Nazareno per conservare il seggio di Palazzo Madama, per celebrarne memoria e quant’altro con gli autori di un libro appena uscito sullo statista.
Aldo Moro, le idee, il metodo, l’eredità, è il titolo del volume scritto a quattro mani dagli avvocati e politici del Pd Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, ai quali Casini ha fornito nella prefazione una testimonianza molto sentita, anche se nella sua lontana e lunga militanza democristiana non fu mai moroteo. Fu piuttosto doroteo, cioè della corrente che defenestrò Moro da Palazzo Chigi nel 1968, pur non avendo perduto le elezioni dopo quasi 5 anni di governo, e poi forlaniano. Di un Forlani però -lo ricordo con onestà di cronista - che era stato il più moroteo dei fanfaniani, compiaciuto di un articolo nel quale lo avevo rappresentato – «smembrato», mi disse scherzando- fra «il cuore con Fanfani e il cervello con Moro». Altri tempi, altri uomini, ahimè.
Silvia Salis, ma qualcuno ha capito i suoi meriti?Si è spenta la Lanterna e chi l’ha spenta sei tu, Silvia Salis, amica chips, nomignolo che sui social, dove...
È strano che il Pd, nato dalla fusione pur “fredda” e “mal riuscita”, come la definì Massimo D’Alema alle dimissioni del suo primo segretario Walter Veltroni, fra i resti del Pci e della sinistra democristiana, ma non solo, non sia riuscito a ereditare da Moro l’arte della mediazione. Con la quale egli seppe tenere unita la Dc in tutti i passaggi della sua vita, anche quelli più difficili. «Meglio sbagliare insieme che avere ragione da soli», disse strappando ai parlamentari democristiani, poco prima del suo tragico sequestro, il loro sofferto ma unitario consenso alla seconda e ultima edizione del governo monocolore democristiano di “solidarietà nazionale” condotto da Giulio Andreotti, sostenuto dal Pci di Enrico Berlinguer non più con l’astensione della prima volta ma con una fiducia concordata attorno a un programma ben definito.
La Schlein - benedetta ragazza, mi viene voglia di scrivere pensando ai suoi 41 anni compiuti ieri, per cui gli faccio gli auguri- perde gente continuamente per strada, singoli o in piccoli gruppi, di provenienza generalmente democristiana e moderata. L’ultima uscita è quella della mia amica personale e carissima Marianna Madia, già ministra del governo Renzi e poi Gentiloni. Poveretta, non ne poteva più neppure lei di una gestione politica del partito “testardamente unitaria”, dice la Schlein pensando però solo all’obbiettivo dell’accordo, all’esterno, con Giuseppe Conte. E sperando magari di sconfiggerne la candidatura a Palazzo Chigi nelle primarie reclamate dallo stesso ex premier come “le più aperte possibili”, cioè più confuse.
Simili a quelle che portarono la Schlein al Nazareno rovesciando la maggioranza congressuale degli iscritti raccolta da Bonaccini. Marianna - complimenti alla nipote degnissima del migliore amico che ho avuto nella professione giornalistica, Normanno Messina, che per una battuta era capace di giocarsi anche il postoè stata preceduta più recentemente dall’europarlamentare Elisabetta Gualmini e meno di recente dall’ex ministro Giuseppe Fioroni, presidente dell’ultima commissione parlamentare d’indagine sul delitto Moro. Altri ancora mi risultano tentati dall’esodo, a questo punto, magari prima di maturare la certezza di essere esclusi dalle liste dei candidati alle prossime elezioni, attorno alle quali stanno già lavorando amici e subordinati della segretaria nella prospettiva dei soliti elenchi bloccati, chiusi ai voti di preferenza che tutti, o quasi, dicono di volere ripristinare ma nessuno davvero. Scusate la solita malizia andreottiana.