Il Pd ha tradito la lezione di Moro

A quattro giorni dall’ennesimo e pur sempre doloroso anniversario- il 48°- di quella morte orribile e dolorosa, per dissanguamento, riservata dalle brigate rosse ad Aldo Moro dopo 55 giorni di prigionia si sono dati oggi appuntamento all’Istituto Luigi Sturzo, a Roma, la segretaria del Pd Elly Schlein, l’ex ministro Dario Franceschini, di provenienza democristiana, e il senatore quasi a vita Pier Ferdinando Casini, di provenienza democristiana pure lui e ospite ormai fisso delle liste del Nazareno per conservare il seggio di Palazzo Madama, per celebrarne memoria e quant’altro con gli autori di un libro appena uscito sullo statista.

Aldo Moro, le idee, il metodo, l’eredità, è il titolo del volume scritto a quattro mani dagli avvocati e politici del Pd Tino Iannuzzi e Alberto Losacco, ai quali Casini ha fornito nella prefazione una testimonianza molto sentita, anche se nella sua lontana e lunga militanza democristiana non fu mai moroteo. Fu piuttosto doroteo, cioè della corrente che defenestrò Moro da Palazzo Chigi nel 1968, pur non avendo perduto le elezioni dopo quasi 5 anni di governo, e poi forlaniano. Di un Forlani però -lo ricordo con onestà di cronista - che era stato il più moroteo dei fanfaniani, compiaciuto di un articolo nel quale lo avevo rappresentato – «smembrato», mi disse scherzando- fra «il cuore con Fanfani e il cervello con Moro». Altri tempi, altri uomini, ahimè.