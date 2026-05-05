Tagadà, la "papa-girl" Elly Schlein contro Trump: "Bullo, inaccettabile, prepotente"

Elly Schlein torna a occuparsi delle questioni vaticane difendendo a spada tratta il Pontefice, Leone XIV. Come è noto proprio questa mattina è andato in scena un altro attacco da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Papa Prevost: "Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone", ha detto il presidente americano all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Il capo della diplomazia di Washington sarà a Roma proprio con l’obiettivo di “ricucire” con la Santa Sede, dopo i gravi attacchi di Trump.

Ed ecco che arriva Elly Schlein che da salotto di Tagadà si schiera col Papa: "Le parole di Donald Trump contro il pontefice non sono solo falsità ma un attacco grave e senza precedenti da un capo di Stato al papa. Non era mai accaduto nella storia, non posso che ribadire la nostra solidarietà a papa Leone, che predica la pace", ha affermato. Sempre Schlein ha aggiunto: "Trump si comporta in modo inaccettabile, un bullo prepotente che non accetta alcuna idea diversa dalla sua".