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Tagadà, la "papa-girl" Elly Schlein contro Trump: "Bullo, inaccettabile, prepotente"

martedì 5 maggio 2026
Tagadà, la "papa-girl" Elly Schlein contro Trump: "Bullo, inaccettabile, prepotente"

2' di lettura

Elly Schlein torna a occuparsi delle questioni vaticane difendendo a spada tratta il Pontefice, Leone XIV. Come è noto proprio questa mattina è andato in scena un altro attacco da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, a Papa Prevost: "Il Papa sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone", ha detto il presidente americano all'emittente Salem News, a due giorni dalla visita del segretario di Stato Marco Rubio in Vaticano. Il capo della diplomazia di Washington sarà a Roma proprio con l’obiettivo di “ricucire” con la Santa Sede, dopo i gravi attacchi di Trump.

Ed ecco che arriva Elly Schlein che da salotto di Tagadà si schiera col Papa: "Le parole di Donald Trump contro il pontefice non sono solo falsità ma un attacco grave e senza precedenti da un capo di Stato al papa. Non era mai accaduto nella storia, non posso che ribadire la nostra solidarietà a papa Leone, che predica la pace", ha affermato. Sempre Schlein ha aggiunto: "Trump si comporta in modo inaccettabile, un bullo prepotente che non accetta alcuna idea diversa dalla sua".

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Insomma, ormai la Schlein è diventata a tutti gli effetti una papa-girl. Eppure in passato non si era mai vista una presa di posizione così netta da parte della segretaria dem a favore del Pontefice. Ma da quando a vestire i panni dell'antagonista del Vaticano è Donald Trump, ecco che Schlein trova il tempo per sviolinate sul Tevere a favore di Leone XIV. Ne prendiamo atto. Soprattutto quando il Pd presenterà il programma per le prossime elezioni...

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