Il Tg1 ricorda Berlinguer e il Pd si copre di ridicolo: "TeleMeloni!"

Invece che pensare a come unire un Campo Largo sempre più frammentato o a stilare un programma efficace per provare a insidiare il centrodestra alle prossime elezioni politiche, il Pd preferisce sollevare polemiche capziose sui servizi del Tg1. Ieri, 11 giugno, in occasione del 42esimo anniversario della morte di Enrico Berlinguer il telegiornale delle 20 ha dedicato un servizio all'ex leader del Pci. Servizio che, tuttavia, non è piaciuto alla sinistra e in particolare ai piddini. Che, per esprimere il proprio disappunto, hanno persino rilasciato una nota (il tutto dopo aver sostanzialmente ignorato la ricorrenza per l'intera giornata).

"È pazzesco che nel servizio di ieri sera del Tg1 si sia ricordato Enrico Berlinguer solo per l’omaggio che Giorgio Almirante gli aveva fatto andando al suo funerale. Un servizio totalmente sbilanciato, fotocopia del post della presidente del Consiglio Meloni su X", si legge. E ancora: "Suona un po' stonato che nell'anniversario della morte di uno dei leader che hanno fatto la storia della democrazia italiana si incentri un intero servizio del telegiornale pubblico unicamente sul rapporto fra Berlinguer e il suo avversario politico di estrema destra. Ancora una volta - concludono gli esponenti Pd - è palese che il Tg1 è diventato TeleMeloni, portavoce del governo". Insomma, la solita cantilena.