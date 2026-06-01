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Jannik Sinner, McEnroe: "L'ha pagata cara", così si è condannato da solo

lunedì 1 giugno 2026
Jannik Sinner, McEnroe: "L'ha pagata cara", così si è condannato da solo

1' di lettura

Jannik Sinner sconfitto dal caldo. Il numero uno del mondo ha accusato un malore durante il Roland Garros. Un fatto non nuovo che preoccupa tanti, non solo il suo team. Eppure per John McEnroe, la leggenda del tennis, il campione italiano avrebbe dovuto dosare meglio le sue energie. Ai microfoni di Tnt Sport, John McEnroe ha dato la sua opinione sull'eliminazione: "Il caldo è la sua kryptonite, anch'io ho sempre odiato giocare in questo tipo di condizioni. La differenza l’ha fatta il caldo, poco da dire".

In ogni caso "credo molta gente concorderà con me riguardo al fatto che avrebbe dovuto spendere meno energie nel quarto set. L’avrei lasciato andare lottando meno punti possibili per conservare energie in vista dell’ultimo set. Mi è sembrato che abbia speso un po’ troppo e alla fine questa scelta l’ha pagata cara. Ha avuto qualche opportunità all’inizio del quinto, ma a quel punto ormai sembrava che Cerundolo non potesse proprio perderla questa partita".

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Nonostante la prematura eliminazione di Sinner, l’Italia porta tre tennisti agli ottavi di finale del torneo parigino. Nel terzetto tricolore, il più accreditato per la vittoria finale è Flavio Cobolli, come riporta Agipronews, dato campione a Parigi a quota 8 su William Hill, mentre il successo di Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi è fissata rispettivamente a 25 e 30. Il grande favorito però è Alexander Zverev, a caccia del primo Major della sua carriera. 

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