Rocco Casalino, vedete questa foto? L'ultima avventura del "direttore"

Rocco Casalino, come molti sanno, è stato sconfitto alle elezioni a Ceglie Messapica quindi non farà parte del consiglio comunale. Forse l’ex portavoce M5S avesse presentato il suo avatar al posto di se stesso in carne ed ossa, avrebbe avuto più possibilità... Peccato che il suo avatar (“alter ego digitale”, imperdibile e immancabile nell’era dell’Intelligenza Artificiale) lo abbia presentato al mondo solo poche ore fa, in occasione del debutto della sua nuova iniziativa editoriale. Nasce infatti il video giornale di LaSintesi.online, sito diretto da Casalino, pensato per presidiare l’intera giornata informativa e seguire, 24 ore su 24, lo sviluppo degli eventi più rilevanti legati a politica, cronaca, giustizia, economia, esteri e attualità. Essendo 24 su 24, il tg non può essere condotto da un unico essere umano.

Ed ecco la genialata, anche se dall’effetto un po’ goffo: la conduzione è affidata al volto digitale di Rocco Casalino. Barbuto, con le braccia conserte (non un granché per un mezzobusto), il robot Casalino ha «l’obiettivo di dare al nuovo videogiornale una presenza riconoscibile, stabile e coerente con i nuovi linguaggi dell’informazione digitale: la decisione di utilizzare l’avatar tiene conto dell’evoluzione dei media, dell’ingresso dell’Intelligenza Artificiale nei nuovi processi editoriali e della necessità di rendere sostenibile, sul piano editoriale, produttivo ed economico, una presenza informativa continua». Ora, a livello filosofico, si potrebbe pensare che se è vero come dicono che l’AI non ruberà il lavoro a noi cittadini ma lo ruberà chi sa usare bene l’AI, si può immaginare un giorno in cui l’avatar ruberà il lavoro a Casalino? Speriamo di no. Perché lui, assicura, mette ancora l’uomo al centro. «La redazione», si legge nella presentazione del progetto, «resta il punto centrale del processo informativo: verifica e aggiorna le notizie, costruisce le edizioni secondo criteri giornalistici e deontologici, tutela l’accuratezza dei contenuti e mantiene la piena responsabilità editoriale di ciò che viene pubblicato e poi letto dall’avatar».