Ilaria Salis, programma fiscale horror. "Impedire ai ricchi di trasferire la residenza"

"Non capisco il perché di questa di questa parata militare che io appunto abolirei . Nessun ripensamento": Ilaria Salis non molla sul 2 giugno . "Io ribadisco - prosegue l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra -: non è una vittoria militare, è una festa civile, è una festa democratica e popolare, una festa della Repubblica".

"Dobbiamo impedire che i ricchi possano trasferire la loro residenza fiscale per aggirare le regole. Si può fare una legge europea e muoversi con gli altri paesi", incalza Salis rilanciando insieme al segretario di Sinistra Italia e co-leader di Avs Nicola Fratoianni il tema della tassazione per i ricchi. "Vogliamo un sistema fiscale che sia fortemente progressivo perché l'attuale sistema fiscale italiano non lo è. Anzi è, da un certo punto di vista, addirittura regressivo e quindi - ha spiegato - noi vogliamo che vengano tassati e che il peso fiscale non ricada solamente sul lavoro come succede adesso, ma ricada anche sui patrimoni e ricada anche sulle rendite che invece non sono tassate abbastanza".

"Sono pochissime le persone che di fatto detengono una parte spropositata della ricchezza e che devono essere tassati in maniera proporzionale perché appunto - ha continuato - il problema è che le persone ricche possiedono anche patrimoni, possiedono maggiori rendite finanziarie, hanno rendite immobiliari e queste rendite in proporzione vengono tassate molto meno del lavoro dipendente. Questo non è giusto, perché è un sistema fiscale che penalizza i lavoratori a discapito di chi invece vive di patrimoni vive di rendita".

Comunque, conclude l'europarlamentare rossoverde, "non andrebbe a ricadere sulla classe media, e questo non è vero come spesso viene detto. Sono menzogne. Andrebbe a ricadere sugli ultraricchi perché poi una tasta pagata dagli ultraricchi in proporzione permetterebbe un gettito fiscale enorme, perché si tratta di cifre importanti che andrebbero a beneficio della scuola, della sanità e del welfare".