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Ilaria Salis, programma fiscale horror. "Impedire ai ricchi di trasferire la residenza"

venerdì 5 giugno 2026
Ilaria Salis, programma fiscale horror. "Impedire ai ricchi di trasferire la residenza"

2' di lettura

"Non capisco il perché di questa di questa parata militare che io appunto abolirei. Nessun ripensamento": Ilaria Salis non molla sul 2 giugno. "Io ribadisco - prosegue l'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra -: non è una vittoria militare, è una festa civile, è una festa democratica e popolare, una festa della Repubblica".

Intervenuta all'evento Tax the Rich organizzato dal gruppo europeo European Left Alliance a Milano, l'ex insegnante antifa ha anche illustrato il proprio programma economico. La patrimoniale proposta dalla segretaria del Pd Elly Schlein, in confronto, sembra un eccesso liberista.

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"Dobbiamo impedire che i ricchi possano trasferire la loro residenza fiscale per aggirare le regole. Si può fare una legge europea e muoversi con gli altri paesi", incalza Salis rilanciando insieme al segretario di Sinistra Italia e co-leader di Avs Nicola Fratoianni il tema della tassazione per i ricchi. "Vogliamo un sistema fiscale che sia fortemente progressivo perché l'attuale sistema fiscale italiano non lo è. Anzi è, da un certo punto di vista, addirittura regressivo e quindi - ha spiegato - noi vogliamo che vengano tassati e che il peso fiscale non ricada solamente sul lavoro come succede adesso, ma ricada anche sui patrimoni e ricada anche sulle rendite che invece non sono tassate abbastanza".

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"Sono pochissime le persone che di fatto detengono una parte spropositata della ricchezza e che devono essere tassati in maniera proporzionale perché appunto - ha continuato - il problema è che le persone ricche possiedono anche patrimoni, possiedono maggiori rendite finanziarie, hanno rendite immobiliari e queste rendite in proporzione vengono tassate molto meno del lavoro dipendente. Questo non è giusto, perché è un sistema fiscale che penalizza i lavoratori a discapito di chi invece vive di patrimoni vive di rendita".

Comunque, conclude l'europarlamentare rossoverde, "non andrebbe a ricadere sulla classe media, e questo non è vero come spesso viene detto. Sono menzogne. Andrebbe a ricadere sugli ultraricchi perché poi una tasta pagata dagli ultraricchi in proporzione permetterebbe un gettito fiscale enorme, perché si tratta di cifre importanti che andrebbero a beneficio della scuola, della sanità e del welfare".

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