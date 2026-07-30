Fakir, la donna che ha sfidato gli antagonisti: "Meloni mi ha telefonato. Lepore invece no"

Di quella piazza radunata da Matteo Lepore a Bologna per manifestare contro la morte di Abderahim Fakir, oltre alla guerriglia urbana, ci torna in mente un'immagine. Quella della signora che tenta disperatamente di placare gli antagonisti. La donna è diventata un simbolo di resistenza civile alla violenza. E per questo motivo è stata contattata dalla premier Giorgia Meloni, che l'ha ringraziata di persona. Oltre a celebrare il suo gesto anche con un video sui social. "Per me è stato un momento storico. Un onore e di certo qualcosa che non succede tutti i giorni", ha spiegato la donna sentita dal Resto del Carlino. La telefonata con la presidente del Consiglio è durata sono "alcuni minuti".

Ma sono stati sufficienti per rendere orgogliosa la bolognese. Anche se in un primo momento credeva di essere su Scherzi a parte: "È stata una chiacchierata tra due persone normali. Inizialmente pensavo di essere su ’Scherzi a parte…’ (ride, ndr) Mi sono detta: ma no è impossibile". Stando al racconto della donna, la leader di FdI le avrebbe manifestato il "suo orgoglio per quello che ho fatto, dicendomi che era fiera e altre cose bellissime".