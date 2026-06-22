Assalto al Tg1: figuraccia del sindacato

Nessun assalto a Chiocci, dunque. Hanno scherzato. Anzi: hanno offerto una lezione di “confronto e dialogo” interno a un sindacato in lotta per tenere “la politica fuori dalla Rai”. Roba che se non facesse troppo ridere potrebbe risultare persino poetica e far commuovere.

Peccato che a rompere le uova nel paniere di Usigrai, il sindacato si sinistra e fino a poco tempo fa unico della Rai e alla spaccatissima corrente maggioritaria (pure quella ovviamente di sinistra) della Fnsi sia stato proprio lo stesso direttore del Tg1, armato di fatti, aneddoti e coraggio.

Una debacle tale e talmente pesante, quella subita sul campo della redazione del primo tg Rai dai sindacalisti di sinistra, che gli stessi hanno impiegato ben 48 ore per rialzarsi e reagire. Il tempo di leggere i giornali e dare tutta la colpa ai colleghi autori delle “ricostruzioni giornalistiche”. Accusati di “strumentalizzazioni” da parte di Usigrai e di “malcostume del sentito dire” da parte del presidente Fnsi, Vittorio Di Trapani.