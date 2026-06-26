Silvia Salis paparazzata in spiaggia con il capo di Gabinetto: un caso a Genova

Un ulteriore prova dello strettissimo rapporto che li lega, anche oltre il lato lavorativo. Non è infatti la prima volta che i due compaiono insieme in contesti non istituzionali: a marzo, insieme all’addetto stampa Pietro Zampedroni, furono fotografati in tribuna allo stadio di Carrara durante la partita Carrarese-Sampdoria. Una “gita fuori porta” organizzata per lei e la parte blucerchiata del suo staff in virtù dell’invito del sindaco della città toscana.

Che caldo all’ombra della Lanterna. Ci vorrebbe proprio un bel tuffo in mare. Camogli? Santa Margherita? No, il sindaco di Genova là dove le spiagge certo non mancano- preferisce la Toscana. Ovviamente quella più esclusiva. Per la sua fuga estiva, Silvia Salis ha scelto Forte dei Marmi. A paparazzarla lo scorso weekend nel beach club Maitò, uno dei più esclusivi della Versilia, è stato il settimanale Chi. Nulla di male, per carità. Sacrosante vacanze. Ma ad alzare un vero e proprio polverone in Comune è stata la presenza del suo capo di Gabinetto Marco Speciale. Nelle foto pubblicate dal magazine, i due sono immortalati in costume da bagno, a mollo insieme ad altri amici.

MALCONTENTO

Secondo quanto filtra, gli scatti avrebbero creato particolare trambusto tra i componenti della maggioranza che sostiene la giunta Salis.

Marco Speciale infatti, da mesi è nel mirino di Pd e Avs. Il suo peccato originale è quello di essere stato il capo di Gabinetto anche di Marco Bucci e, nei sei mesi prima delle comunali, del primo cittadino ad interim Pietro Piciocchi. Per questo, una volta insediatasi la Salis, chiunque a Palazzo Tursi avrebbe scommesso che il primo a perdere il posto sarebbe stato proprio lui. E invece no, anzi. Tra i due l’intesa è stata immediata, tanto che Speciale viene considerato il braccio destro (o sinistro, che dir si voglia) del primo cittadino.

Non solo: è lui il vero “uomo macchina” che manda avanti la struttura burocratico-amministrativa del Comune di Genova. Da sicuro partente è diventato, nel giro di pochissimo tempo, il vertice della macchina comunale: tutto e tutti devono passare prima da lui. Un potere enorme che consente al sindaco di mettere in secondo piano tutta quella parte burocratica a cui, anche solo perla poca esperienza personale, non è molto avvezza. Peccato che l’improvvisa ascesa di Speciale non sia stata accolta con favore da gran parte della struttura.

Da un lato, tra dirigenti e dipendenti comunali cresce sempre di più il malcontento per l’impossibilità di confrontarsi con il sindaco sui diversi dossier. Un rapporto diretto tra tecnici e primo cittadino venuto meno con il cambio della guardia nella Sala Rossa, da Marco Bucci a Silvia Salis. Dall’altro lato, ci sono i partiti che sostengono il sindaco. Speciale, come detto, è nel mirino dal giorno zero. Ma Salis si è sempre messa di traverso rispetto a un suo allontanamento. Anche lo scorso dicembre, quando a sinistra credevano di essere riusciti a persuadere il sindaco, alla fine la Salis ha bloccato tutto. Speciale è intoccabile. Un problema non indifferente per chi, come il campo largo, in campagna elettorale aveva promesso di smontare pezzo per pezzo il fantomatico “sistema Liguria” creato dal centrodestra tra Comune e Regione. Che l’uomo più potente di tutto il nuovo organigramma targato Pd-M5s-Avs sia proprio l’ex braccio destro di Bucci non fa dormire la notte più di qualcuno.

Ecco però perché una parte della sinistra genovese non è così dispiaciuta dal polverone sollevato dalle foto di Chi. Gli scatti, giudicati quantomeno inopportuni visto il ruolo istituzionale ricoperto dai due, potrebbero essere la leva giusta per arrivare all’allontanamento dell’ingombrante capo di Gabinetto. E, anche se ieri pomeriggio sono state rimosse in tempo record dal sito del Secolo XIX - lo storico quotidiano di Genova hanno già fatto il giro del web. Nel capoluogo ligure non si parla d’altro.