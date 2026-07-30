Il gioco dell'estate: l'agguato a Pina Picierno

Dagospia l’ha definita addirittura una “esecuzione”. Forse esagerato, di sicuro però l’intervista di Pina Picierno a In Onda su La7 ha lasciato negli occhi l’immagine di Marianna Aprile e Luca Telese che se la ridono, si danno di gomito e punzecchiano a più non posso l'europarlamentare, uscita da poche settimane dal Pd e oggi vicina a Calenda. A spalleggiarli, la cronista del Domani Daniela Preziosi. Tutti e tre stizziti dalle continue critiche della loro ospite a Elly Schlein e Giuseppe Conte. A scatenare la rabbia dei padroni di casa è la definizione che Picierno dà del centrosinistra: da campo largo a “Campo Lavrov”, per le più o meno esplicite simpatie per la Russia. «Si parla della volontà di avere la difesa comune europea. E poi, quando c’è un piccolo primo passo che va in quella direzione, cominciano i distinguo... Schlein non pervenuta, come al solito recita la parte che le viene meglio, cioè fingersi morta, Conte dice no...». Aprile e Telese si irrigidiscono ma la vicepresidente del Parlamento Ue non arretra: al comizio di Napoli, «davanti alle parole inaccettabili di Conte, “stanno costruendo una minaccia russa, per costringerci al riarmo”, la Schlein è stata muta».

E qui iniziano i frizzi e lazzi: «Doveva buttarlo giù dal palco, ahah?», ride Marianna. «Lo doveva aggredire, ahah", aggiunge Luca. «Io trovo molto ingenerosa questa vicenda del campo Lavrov, Pina. Dall’altra parte hai un Salvini...», critica serissima Preziosi. «Le posizioni di Conte non sono molto diverse...», ribatte l’ex dem. «No, sono molto diverse», difende il grillino Daniela, che poi ricorda che Bersani si è detto favorevole ai fondi del Safe. «Schlein non l’ha mai detto questo, però», nota Picierno. «Senti, chiamala, non so come dire, non è che ti deve rispondere», perde la calma la giornalista del Domani. Tutti i presenti vorrebbero riportare a forza Picierno dalla parte di Pd e 5 Stelle ma Pina non ci sta: sulla politica europea «di Conte nemmeno parlo. Ha posizioni filo putiniane esattamente identiche a quelle di Vannacci, al Parlamento europeo votano stabilmente allo stesso modo». In studio volano sfottò: «Il Pd e Fratelli d’Italia sono uguali...».