L'ex Folgore Fioravanti: "Rutte non dice niente per caso", gioco sporco contro Meloni

"Mi viene il dubbio che fosse un tentativo di mettere in crisi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni agli occhi della sua opinione pubblica. Un favore a Donald Trump": Maurizio Fioravanti, ex comandante della Folgore, per anni generale alla guida del comando operativo forze speciali, lo ha detto a proposito del segretario della Nato Mark Rutte, che nelle scorse ore ha parlato di 500 aerei Usa decollati da basi italiane, salvo poi precisare che si riferiva a supporto logistico e assistenza. Secondo Fioravanti, "chi ha responsabilità politiche e militari al livello del segretario Nato non dice niente per caso".

Che quello di Rutte sia stato un favore al presidente Usa è venuto in mente all'ex comandante per "due elementi. Primo: l’intervista dell’ex primo ministro olandese è stata rilasciata a Fox News, tv risaputamente vicina al presidente degli Stati Uniti. Secondo: sono note al pubblico le frasi servilistiche di Rutte nei confronti di Trump. E infatti non mi stupirei se avesse concordato tutto con il suo ufficio stampa", ha detto in un'intervista a Repubblica.