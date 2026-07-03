Supermedia, testa a testa tra le coalizioni: l'incognita che inguaia il Pd

È sempre tempo di sondaggi. Specialmente con l’avvicinarsi delle elezioni Politiche: verosimilmente si voterà il prossimo 11 aprile. E così ecco che le coalizioni si trovano praticamente appaiate, mentre continua a crescere Futuro Nazionale, la neonata creatura del generale Roberto Vannacci, che nella Supermedia di YouTrend guadagna un punto netto in due settimane. La novità è che, stavolta, a rimetterci maggiormente non è più la Lega (Salvini è ancora davanti al suo ex vicesegretario) ma più che altro Fratelli d’Italia, che infatti perde oltre mezzo punto. Sul fronte progressista, invece, il Movimento 5 Stelle cresce a scapito del Partito democratico. La guerra tra Giuseppe Conte ed Elly Schlein per la leadership dell’alleanza è solo agli inizi.

In ogni caso, il “campo largo” sarebbe in testa col 44,8 per cento (+0,2), col centrodestra a inseguire col 42,8 (-1). E Futuro Nazionale? Si attesta al 5,9 (+1). Infine, Azione di Calenza, al 3 per cento. Attenzione: senza il 2,3 per cento di Italia Viva di Renzi, la cui presenza nel campo progressista è tutt’altro che scontata soprattutto alla luce della famosa fotografia postata sui social dal quartetto Schlein-Conte-Fratoianni-Bonelli, il centrosinistra sarebbe sotto rispetto a Fdi-Lega-Fi-Noi Moderati.