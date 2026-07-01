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Generale Vannacci, condannato il teorico di Futuro Nazionale: "Ideologia finocchista"

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mercoledì 1 luglio 2026
Generale Vannacci, condannato il teorico di Futuro Nazionale: "Ideologia finocchista"

2' di lettura

"La remigrazione, in primis. Poi le politiche per la famiglia, perché la procreazione degli italiani è un fatto di preservazione della nostra identità. Un capitolo importante riguarda la fiscalità. Va ridotta la pressione fiscale, andando nella direzione opposta rispetto alla sinistra, che vuole la patrimoniale. Infine, l’energia. Riapriamo i canali con la Russia e investiamo a lungo termine nel nucleare. Il fotovoltaico e l’eolico invece sono da rivedere, si è speso troppo senza risultati". Questi sono in sintesi i punti salienti della dottrina di Futuro Nazionale - fondato da Roberto Vannacci -, ideati dal filosofo Lorenzo Gasperini.

In un'intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, la mente dietro al movimento del generale Vannacci ha commentato la sua condanna in primo grado per una frase ritenuta omofoba. "Ho augurato agli studenti un buon anno scolastico libero dall’indottrinamento islamista e omosessualista, che ho definito 'ideologia finocchista'. Ma pure Mario Mieli diceva ‘noi checche rivoluzionarie’. La condanna è ingiusta, ho fatto ricorso. Nel 2021 ha dichiarato che 'chi non è vaccinato e chi non è omosessuale è discriminato'. Era provocazione culturale, se la sinistra tornasse a leggere Pasolini lo saprebbe".

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E ancora: "Chi non si è vaccinato è stato privato di libertà costituzionalmente garantite. Per quanto riguarda l’omosessualità, oggi c’è discriminazione nei confronti della normalità, cioè nei confronti di chi ha le idee dei nostri nonni. Per esempio, che si nasce maschi o femmine. Per quella frase la Lega le chiese di autosospendersi. Ma avevo ragione, non mi autosospesi e infatti non venni espulso".

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