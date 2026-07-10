FdI asfalta Sigfrido Ranucci: "Domenica manda in onda questo!"

Sigfrido Ranucci chi? Il giornalista è stato scaricato dai vari giornali, radio e televisioni che fino a una settimana fa lo avevano portato sul palmo della mano. E Fratelli d'Italia ha colto la palla al balzo per ironizzare sulla vicenda che lo ha visto protagonista. Report, il programma in onda su Rai 3, è in pausa estiva. "#Report non va in vacanza. La squadra sta già lavorando alle nuove inchieste. Nel frattempo, vi terremo compagnia in questi mesi estivi con le nostre repliche. E se avete qualcosa da segnalarci, scriveteci a report@rai.it, vaglieremo ogni storia con la massima attenzione. Continuate a seguirci sui nostri canali social. Una buona estate da Sigfrido Ranucci e da tutta la squadra di #Report", il post della trasmissione su Instagram.

Già, erano previste delle messa in onda delle repliche del programma. Ma nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 luglio, è piovuto lo stop dai vertici Rai: considerata la situazione, nessuna replica andrà in onda. Ma prima della decisione, il partito guidato da Giorgia Meloni ha voluto spendersi in un "consiglio" al giornalista. "Sigfrido - il tweet su X -, non mandare in onda le repliche. Ci sarebbe del materiale da approfondire. Ecco cosa dovrebbe mandare in onda domenica".

In un altro post, invece, FdI pone l'accento sul silenzio di Giuseppe Conte ed Elly Schlein in merito al caso Lavitola. "Ranucci, i veri amici si riconoscono nei momenti difficili. E di certo non lasciano brutte sorprese vicino casa. Sigfrido, forse è arrivato il momento che tu faccia chiarezza su cosa significhi davvero amicizia. Perché tacete sull'amicizia tra Ranucci e Lavitola?". Inutile rimarcare il profondo imbarazzo che Pd e M5s provano in questo momento..