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Generale Vannacci, la sparata: "Mi ispiro alla tecnica della guerriglia"

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martedì 14 luglio 2026
Generale Vannacci, la sparata: "Mi ispiro alla tecnica della guerriglia"

2' di lettura

Tra una maratona, una corsa in bici e una nuotata in mare, l'estate di Roberto Vannacci si preannuncia lunga. Anche perché per il leader di Futuro Nazionale la campagna elettorale è appena iniziata. E il generale sta visitando tante piazze dello Stivale, nel tentativo di consolidare la rete della sua nuova creatura politica. Intanto Fn continua a crescere nei sondaggi. Ora il generale è atteso in Abruzzo e nelle Marche. E l'obiettivo è chiaro: farsi conoscere, reclutare soldati-amministratori e ampliare la pattuglia degli amministratori sul territorio. 

La prima tappa è Pescara, dove Roberto Vannacci ha presentato le new entry di Futuro Nazionale dei consiglieri comunali Valeria Toppetti e Christian Orta, i due più votati alle ultime amministrative. Subito dopo sarà la volta del comizio in piazza Sacro Cuore con il deputato Rossano Sasso, suo braccio destro. E anche qui troverà le solite contestazioni: il presidio antifascista "Re(si)stiamo uniti, restiamo umani". Dunque, mercoledì 15 luglio il generale visiterà Vasto dove ufficializzerà nuove adesioni al movimento. Tra i nomi spicca quello di Alessandro Carbone, ex candidato sindaco di Chieti e vicepresidente del Consiglio comunale, insieme a Sabrina Bocchino, al sindaco di Villa Santa Maria Giuseppe Finamore e ad altri amministratori locali pronti a entrare nelle file di Futuro Nazionale.

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Insomma, come ricorda il Messaggero l'agenda del generale è stracolma di appuntamenti. E in fondo rispecchia il modello di partito che ha in mente Vannacci: "Mi ispiro alla tecnica della guerriglia". In questa fase, infatti, la priorità è il network: "Io do l'indirizzo e le direttive, ma lascio ampio spazio di iniziativa a chi lavora sul terreno". L'idea è superare i partiti "rigidi e gerarchicamente oppressivi" senza perdere efficienza. Proprio come i terroristi, che secondo il generale "lavorano così, hanno una struttura reticolare. Non c'è mai il capo".

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