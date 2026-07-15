Giorgia Meloni, la "cura" del Corriere della Sera? Non votarla

È un genere giornalistico al quale i lettori del Corriere della Sera dovrebbero essere abituati: l’editoriale finto bipartisan, in realtà fiancheggiatore fino al midollo. Carlo Verdelli, ex direttore di Repubblica, lo ha praticato ieri. Il titolo è “La cura che serve al Paese”, l’abbrivio è quello dell’osservatore al di sopra delle parti, il messaggio - a un anno, o forse meno, dalle elezioni politiche è che questa destra, signora mia, è pericolosa: bisogna fermarla. Il cliché è collaudato. Prima parte: l’inventario dei dolori nazionali. Salari reali fermi dal 2000, debito pubblico al 138,4% del Pil, 90mila medici fuggiti dal servizio pubblico, una demografia che entro il 2080 porterà l’Italia a 45 milioni di abitanti, eccetera.

Segue la mini-concessione retorica all’avversario, utile per atteggiarsi a terzista: «Care concittadine e concittadini, sarebbe ingiusto dare tutta la colpa di questo affresco poco rassicurante all’ultimo governo, come sarebbe illusorio pensare che cambiare maggioranza metterà d’incanto la nave Italia sulla giusta rotta». Però... «È però innegabile che le cose non stanno funzionando, e non sarà agitando paure o spettri di nemici spesso più immaginari che reali che si guiderà il Paese fuori dalle secche...». Marco Antonio, nel “Giulio Cesare” di Shakespeare, usa la stessa tecnica: «Vengo a seppellire Cesare, non a lodarlo».

Poi rivolta la folla contro i congiurati, e Verdelli prova a rivoltare i lettori del Corriere contro la destra di governo. Subito dopo, infatti, arriva la ciccia. Lo straniero diventa il capro espiatorio agitato dalle «forze più forti dell’esecutivo». L’ultima prova è il caso del giovane algerino con divieto di dimora che a Milano ha sfregiato una ragazza marocchina: il «gesto di un folle» trasformato deplorabilmente nel «simbolo dell’islamico estremista che umilia a sangue le donne». È la linea del Pd e di Avs, per cui l’allarme per le bande dei maranza e per le violenze degli immigrati è frutto di un’errata percezione e della propaganda della destra: «Avete paura nelle vostre città? Trovato il colpevole».