Pd, choc ad Ercolano: al circolo dem si fa festa con un uomo della camorra

Grosso guaio a Ercolano. È la trama delle nuove beghe che il Partito democratico si trova ad affrontare in Campania. Cos’è successo? Lo scorso 25 maggio alle elezioni cittadine Antonietta Garzia con il 68,63% dei voti è stata eletta sindaco. Quasi un plebiscito. Le liste che l’hanno sostenuta hanno ottenuto percentuali ragguardevoli. Andiamo dall’8,91% di Avanti-Psi, al 15,02% di Casa Riformista fino al 30,79% dei dem. Concentriamoci su quest’ultima lista. Com’è doveroso dopo la certezza della vittoria è partita la grande festa, i brindisi, i fuochi d’artificio e i convenevoli fatti di discorsi di ringraziamento.

Solo che i festeggiamenti questa volta, dopo circa due mesi, hanno portato al commissariamento del Pd locale. NapoliToday ha diffuso, con tanto di foto e video, le immagini dei neo-consiglieri dem Marco Cozzolino (eletto con 1.111 preferenze), Nancy Scognamiglio (eletta con 997 voti) e del dirigente locale, Antonello Cozzolino, che celebrano il successo elettorale assieme a Natale Suarino. Chi è quest’ultimo? Parliamo di un pregiudicato con alle spalle 8 anni di reclusione per associazione a delinquere di stampo mafioso, inoltre in passato è stato ritenuto affiliato al clan Ascione-Papale. Nel video, ancora visibile su Instagram, si può sentire Antonello Cozzolino pronunciare la seguente frase: «E sono felice di pagare la scommessa Natale». A Repubblica ha detto di non sapere «di trovare Suarino in quella pizzeria». La scommessa? «Era di andare scalzi a Pompei in caso di vittoria elettorale. Tutto qui, non c’è altro. Io nella mia vita ho fatto altre scelte, avrò parlato in 60 anni due minuti con Suarino.

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Lo conosco, ha scontato la sua pena, cammina liberamente a Ercolano. Conosco i figli, imprenditori di abiti usati: io faccio il commercialista, per questo qualche scambio di idee professionali con i figli imprenditori l’ho avuto. Non si può essere giustiziati per pochi secondi di un video. Spero di avere un confronto con il mio partito, per il momento mi metto di lato». E così si è autosospeso dal suo incarico. A questo punto i dirigenti locali e regionali del Partito democratico sono intervenuti con la ghigliottina. In una nota congiunta Piero De Luca, segretario regionale dei dem, e Francesco Dinacci, segretario provinciale, dicono che il «principio cardine del nostro impegno politico è il contrasto alla criminalità organizzata e la lotta per la legalità in tutti i territori.

Le immagini e le frasi che sono circolate in queste ore su Ercolano sono incompatibili con i valori fondanti della nostra comunità democratica». Per questo motivo «il segretario del circolo, Antonello Cozzolino, si è immediatamente autosospeso dal partito, avrà modo di fornire le necessarie motivazioni al riguardo nei tempi e modi dovuti. Al fine di tutelare l’impegno, il rigore e l’integrità dei nostri militanti, il circolo Pd di Ercolano viene tuttavia commissariato immediatamente».

Ancora più duro il primo cittadino, Antonietta Garzia. «Ho preso visione del video diffuso in queste ore. Le immagini e, soprattutto, le parole pronunciate mi hanno profondamente colpita e impongono la massima chiarezza». Ha poi aggiunto come sia «doveroso fare piena luce sui riferimenti alla “famiglia” e alla presunta “scommessa” da pagare». In conclusione ha posto l’accento sui comportamenti che devono mantenere le istituzioni e che «come ho ribadito più volte, anche in campagna elettorale, i voti della camorra non li vogliamo». Sulla vicenda è intervenuta la Lega. Severino Nappi, vicecoordinatore del Caroccio in Campania, dice che il «Pd proprio non riesce a uscire dal vortice di “certe” frequentazioni. Si tratta di un episodio gravissimo, su cui chiediamo che si accendano immediatamente i fari della Procura. Il rischio di trovarsi davanti a un nuovo caso Castellammare è più che fondato».

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