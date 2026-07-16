Temptation Island, la tragedia: è morto Alessandro, lo strazio di Sofia

Una morte improvvisa che sconvolge una famiglia e anche il mondo della televisione: Alessandro Medici, noto al pubblico per la sua partecipazione a Temptation Island, è scomparso all'età di 53 anni a Castel del Piano, in provincia di Grosseto. L'uomo era comparso nel reality di Canale 5 nell'edizione 2020 insieme all'allora compagna Sofia Calesso.

A dare per primo la notizia è stato giovedì mattina Lorenzo Pugnaloni sulle pagine di Lollo Magazine, spiegando che l'uomo era stato visto la sera precedente in un bar del suo paese da alcuni conoscenti, prima del decesso avvenuto questa mattina molto probabilmente a causa di un infarto.

La tragica notizia è stata poi confermata dall'ex compagna. Nelle sue Instagram Stories, la 36enne Sofia ha condiviso una tenera foto dell'ex fidanzato insieme al suo cane, accompagnandola da un messaggio carico di dolore: "Vivrai sempre dentro di me". Medici lascia, oltre la madre e i fratelli, i figli Christian e Giulia e i nipoti Penelope, Enea e Nicholas. I funerali si terranno sabato 18 luglio, a Castel del Piano.