Lele Adani, le scuse dopo il delirio: "Non so neppure cosa dico"

"Mi fan commuovere, mi vengono le parole da sole e mi fan commuovere e sono di sentimento, a volte non so nemmeno cosa dico, ma son le lacrime che mi dà il calcio, e credo sia una cosa da condividere con tutta Italia, e grazie alla Rai che ha milioni di telespettatori...". In collegamento con Notti mondiali su Rai 1, dopo l'epica semifinale tra Inghilterra e Argentina, l'ultrà dell'Albiceleste Lele Adani, incidentalmente anche spalla tecnica di Alberto Rimedio nelle telecronache della tv nazionale, è costretto quasi a scusarsi.

Da scafato uomo di comunicazione e guru social, l'ex difensore di Fiorentina e Inter sa bene che ogni sua parola e ogni suo gesto sono destinate a diventare un meme. Memorabile, quello in cui a un gol dei campioni del mondo (durante una delle poche partite di questo Mondiale viste da spettatore) festeggiava versandosi dell'acqua sul volto, suo personalissimo "hydratation break".

Dell'Adani esagitato tifoso argentino, sempre sopra le righe, posseduto dal demone del D10S (che sia Maradona sia Messi, poco cambia), cantore della garra charrua, ormai è inutile parlare. Così come del rapporto un po' conflittuale con Alberto Rimedio, il primo microfono di Rai 1 assai più moderato e istituzionale e talvolta in difficoltà nel contenere l'entusiasmo del compagno di telecronaca.

Da qui, forse, le parole quasi commosse del buon Lele nel dopo-semifinale, quando ancora fresco di esultanza per i gol di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez negli ultimi 10 minuti, si è sentito in dovere di fare quella riflessione.

Ma negli orecchi dei telespettatori, restano e resteranno frasi come "Non è mai finita con l'Argentina, non è mai finita", "Maradona 40 anni dopo orienta questa partita e non la fa finire, perché l'epica deve continuare...", "Lionel Messi, doveva pensarci lui, la routine dello straordinario riporta Maradona qui, 40 anni dopo", "Ma non possiamo vedere sempre questo. Non può finire così. È infinito il cuore dell'Argentina!" fino all'apoteosi: "La Seleccion non accetta un no come risposta, rifiuta la resa, rigetta la forza del rivale, si ribella a pronostici contrari, a indirizzi avversi, fortificando la portata della missione, intensificando la spiritualità di un gruppo speciale".



