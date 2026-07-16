Sigfrido Ranucci, fango su FdI e gruppo Angelucci: il documento negli atti d'inchiesta

"Agli atti del fascicolo della Procura di Roma sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci c'è un documento, che assume particolare importanza per decifrare depistaggi e tentativi di orientare le indagini in direzione del governo Meloni". Lo scrive il Giornale, svelando - come fa anche Domani - i contenuti della deposizione del conduttore di Report davanti la commissione Antimafia il 4 novembre dello scorso anno, venti giorni dopo la bomba fatta esplodere a Pomezia, davanti al cancello dell'abitazione del giornalista. Deposizione secretata e consegnata dalla presidente dell'Antimafia Chiara Colosimo al procuratore capo di Roma Francesco Lo Voi.

"I sospetti (e le insinuazioni) di Ranucci rese in audizione secretata - scrive il Giornale - si dirigono verso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, uomo di fiducia della premier Giorgia Meloni, il Giornale degli Angelucci e una presunta soffiata sull'orario (notizia a conoscenza della scorta) di rientro a casa la sera della bomba". "Vengo a sapere che Fazzolari si era preoccupato molto di un servizio di Report che riguardava la figura del papà di Meloni, come trasportatore di sostanze stupefacenti del clan Senese - dice Ranucci nella sua deposizione riportata dal Giornale - Ha messo in piedi tutta una serie di attività per capire chi mi avesse fornito queste informazioni sul genitore della presidente del Consiglio. Il sospetto inizialmente era caduto su mio fratello, che lavorava in commissione Antimafia". E ancora: "Credo che l'allontanamento di mio fratello dalla commissione sia dovuto a questo sospetto". In un altro passaggio della deposizione Ranucci parla di un dossier audio-video.