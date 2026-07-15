Castellamare di Stabia, comune sciolto per Camorra. L'ex sindaco attacca Schlein e Ruotolo

Lo scioglimento del Comune di Castellammare di Stabia per infiltrazioni camorristiche ha scatenato una violenta resa dei conti all’interno del Partito democratico. L’ex sindaco Luigi Vicinanza ha rotto gli equilibri e lanciato pesanti accuse contro i vertici nazionali e regionali del Pd. Vicinanza respinge ogni responsabilità politica e sostiene di essere stato abbandonato dal suo stesso partito dopo la decisione del governo. "Io sono stato lasciato solo e questa città è stata vittima di una lotta interna al Pd", ha dichiarato.

Secondo l’ex primo cittadino, le liste civiche contestate furono approvate e firmate dal partito, con il via libera dell’allora commissario regionale e dell’attuale segretaria nazionale Elly Schlein. "Se non erano convinti, potevano negare il simbolo del Pd alle elezioni", ha aggiunto.