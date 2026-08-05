Giuseppe Conte, la fuga è finita: in Commissione Covid tra poche ore: tutto in diretta streaming

"Dopo convocazioni, rinvii e sconvocazioni, finalmente è arrivato il momento: domani, a partire dalle ore 11 circa, sarò ascoltato dalla Commissione Covid. Confido che questa sia davvero la volta buona. L'audizione sarà trasmessa in diretta streaming e potrete seguirla sui miei canali social. Vi aspetto". Così sui suoi social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte che ha finalmente sciolto le riserve sulla sua audizione.

"Chi scappa? Scappano sulle chat del loro ex sottosegretario Delmastro con il prestanome di un clan mafioso - aveva scritto ieri, martedì 4 agosto, sui social -. Scappano dai Tribunali con gli scudi a Santanchè per proteggerla sulle inchieste per truffa Covid. Scappano sul caro-vita e sul caro-carburante che si stanno mangiando gli stipendi. E allora che fanno? Fanno come i fanciulli: ripetono in coro 'Conte scappa' mentre fuggono a gambe levate dalle loro responsabilità".