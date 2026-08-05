Giuseppe Conte, la fuga è finita: in Commissione Covid tra poche ore: tutto in diretta streaming

"Dopo convocazioni, rinvii e sconvocazioni, finalmente è arrivato il momento: domani, a partire dalle ore 11 circa, sarò ascoltato dalla Commissione Covid. Confido che questa sia davvero la volta buona. L'audizione sarà trasmessa in diretta streaming e potrete seguirla sui miei canali social. Vi aspetto". Così sui suoi social il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte che ha finalmente sciolto le riserve sulla sua audizione.
"Chi scappa? Scappano sulle chat del loro ex sottosegretario Delmastro con il prestanome di un clan mafioso - aveva scritto ieri, martedì 4 agosto, sui social -. Scappano dai Tribunali con gli scudi a Santanchè per proteggerla sulle inchieste per truffa Covid. Scappano sul caro-vita e sul caro-carburante che si stanno mangiando gli stipendi. E allora che fanno? Fanno come i fanciulli: ripetono in coro 'Conte scappa' mentre fuggono a gambe levate dalle loro responsabilità".
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E ancora: "Una volta per tutte: io sono disponibile anche nei prossimi giorni, anche per tutta l'estate. Basta farmelo sapere con un po' di anticipo, e mi organizzo. Ma smettetela con questi comportamenti fanciulleschi. Siete al Governo. Avete delle responsabilità. Solo un accorgimento. Tenetevi liberi per un po' di giorni, perché non basterà solo qualche ora di audizione per rigettarvi addosso tutto il fango che, per mesi, avete sparso a piene mani. A presto, Fratelli d'ignavia".