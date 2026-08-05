Roberto Vannacci dietro al sì alle primarie di Silvia Salis? Un retroscena clamoroso

Silvia Salis sulle primarie è a un passo dal cambiare idea. Dopo averle negate per lungo tempo, qualcosa potrebbe muoversi. "Tour, contatti e scenari" la sindaca di Genova "ci sta pensando. Non ha ancora deciso di candidarsi alle primarie, se mai ci saranno, ma attorno a lei si sta formando un quadro che rende l’ipotesi meno astratta. Il tour per il libro le offre visibilità", si legge in un retroscena del Foglio. D'altronde dalla sua parte ci sono anche diverse personalità della politica come Matteo Renzi e Alessandro Onorato. Non solo, perché diversi sindaci guardano con interesse a una candidatura capace di parlare oltre i confini del Pd. Il punto però rimane uno: come lo spiegherà dopo quanto invece detto in un'intervista da Fabio Fazio?
Schlein contro Salis, a Bologna l'antipasto delle primarie: cosa è successoBrutta bestia la strumentalizzazione. Soprattutto quando se ne fa un uso massiccio. E a Bologna i leader del centrosinis...
A cambiare gli equilibri... e le opinioni, ecco l'arrivo di Futuro Nazionale. "Nel frattempo - si legge sempre sul quotidiano di Claudio Cerasa - è comparsa una novità: Vannacci. La sua ascesa può diventare l’argomento per giustificare una scelta diversa, non come ambizione personale ma come risposta a un quadro mutato. Nella consapevolezza, forse, che i treni che passano una volta non è detto che passino una seconda".
Silvia Salis, l'ultima trovata: l'identità 'alias' per i dipendenti comunali di GenovaNo, non è uno scherzo. Silvia Salis annuncia l'identità alias. Secondo la sindaca di Genova, che con u...
A maggior ragione che pochi giorni fa dal sud, specificamente dalla Calabria, è arrivata la sfida a Schlein e Conte. Ossia un comitato spontaneo, allargatosi in tutta Italia, che lancia la candidatura della sindaca di Genova alle primarie per l'appunto. Che tutto questo basti alla Salis per cambiare idea? Chissà...