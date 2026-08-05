Roberto Vannacci dietro al sì alle primarie di Silvia Salis? Un retroscena clamoroso

Silvia Salis sulle primarie è a un passo dal cambiare idea. Dopo averle negate per lungo tempo, qualcosa potrebbe muoversi. "Tour, contatti e scenari" la sindaca di Genova "ci sta pensando. Non ha ancora deciso di candidarsi alle primarie, se mai ci saranno, ma attorno a lei si sta formando un quadro che rende l’ipotesi meno astratta. Il tour per il libro le offre visibilità", si legge in un retroscena del Foglio. D'altronde dalla sua parte ci sono anche diverse personalità della politica come Matteo Renzi e Alessandro Onorato. Non solo, perché diversi sindaci guardano con interesse a una candidatura capace di parlare oltre i confini del Pd. Il punto però rimane uno: come lo spiegherà dopo quanto invece detto in un'intervista da Fabio Fazio?