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Roberto Vannacci, il post contro Laura Boldrini: "Cavallo di tro***"

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giovedì 20 agosto 2026
Roberto Vannacci, il post contro Laura Boldrini: "Cavallo di tro***"

1' di lettura

Roberto Vannacci è tornato alla carica a suon di intelligenza artificiale. Il leader di futuro Nazionale ha postato una foto di Laura Boldrini. L'ex presidente della Camera è raffigurata come Elena di Tro***, personaggio della mitologia greca presente nell'Iliade e nell'Odissea. La deputata del Partito democratico viene utilizzata per spiegare la definizione di Cavallo di Tro***, altro elemento presente nei poemi omerici. "Dizionario della lingua italiana. Cavallo di Tro***. Definizione: persona ritenuta strumento per favorire l'invasione di "harraga" con l'obiettivo di modificare gli equilibri sociali e culturali della Nazione". Il termine "harraga" indica i migranti nordafricani che lasciano illegalmente il proprio Paese via mare verso l'Europa.

Non è la prima volta che l'ex parà si rende artefice di post di questo tipo. Era già successo in passato con Elly Schlein - definita "Incomprensibile, s fa fatica a capire quello che dice" - e con Matteo Pucciarelli di Repubblica. Il giornalista è stato scelto come bersaglio da Vannacci perché fu il primo a scrivere del suo libro "il Mondo al Contrario" e, in un certo senso, diede il via alla sua ascesa politica e mediatica. "Metodo Pucciarelli - le parole del leader di Futuro Nazionale -. Fenomeno per cui la critica a Vannacci e al suo libro ne aumenta la notorietà, il consenso e il successo". 

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