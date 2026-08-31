Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Ceuta, "ai migranti acido e stagnola per gli ordigni contro la polizia": nel mirino una ong tedesca

lunedì 31 agosto 2026
Ceuta, "ai migranti acido e stagnola per gli ordigni contro la polizia": nel mirino una ong tedesca

1' di lettura

Riforniscono i migranti arrivati a Ceuta di acido e stagnola per creare bottiglie-bomba da scagliare contro gli agenti di polizia. Nel mirino delle fonti investigative ci finisce niente di meno di una ong tedesca. Stando al portale El Faro de Ceuta, "diversi membri della No Name Kitchen sono stati identificati nell'ambito dell'indagine sulla distribuzione di ordigni esplosivi artigianali ai migranti. Questi ordigni, una volta lanciati, provocano una deflagrazione e rilasciano gas. Si presume che li abbiano distribuiti ai migranti rimasti in città dopo l'ondata migratoria di massa di fine luglio".

Ceuta, stop a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. E Madrid si vendica: controlli sugli italiani

Stop a Schengen con la Spagna per altri quindici giorni: lo ha deciso il governo di Giorgia Meloni, prolungando cos&igra...

Una scoperta - riporta anche l'agenzia Efe - che sarebbe arrivata dopo i sospetti sollevati dall'acquisto in massa nei supermercati di una soluzione corrosiva e di fogli di alluminio, che vengono inseriti in bottiglie di plastica e producono gas. 

Ceuta, Maurizio Gasparri azzera Sanchez e sinistra: "Ma la crisi non era finita?"

"Ma come, la crisi di Ceuta non era finita dopo appena 24 ore? All'indomani dall'ingresso nell'exclave ...

Intanto l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, prorogata per altri quindici giorni, è stata introdotta l'1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. La decisione "è stata assunta, in linea con l'analisi effettuata dal Comitato analisi immigrazione e sicurezza delle frontiere, in ragione del permanere degli elementi di valutazione che erano stati alla base della loro reintroduzione lo scorso 1° agosto, ma al contempo anche tenendo conto delle iniziative già avviate dalla Spagna, insieme all'Unione Europea, affinché in quell'area la situazione possa avviarsi a una prossima normalizzazione".

tag
ceuta
ong

Tensione alle stelle Ceuta, scontri tra migranti: la polizia spagnola spara e sgombera l'area

La decisione Ceuta, stop a Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. E Madrid si vendica: controlli sugli italiani

Ma si può? Pedro Sanchez, il delirio: "Ceuta? Colpa di Israele, Russia e destra"

ti potrebbero interessare

Putin, aereo russo sul Mar Baltico: "Un test", si alzano i caccia dell'Aeronautica polacca

Putin, aereo russo sul Mar Baltico: "Un test", si alzano i caccia dell'Aeronautica polacca

Redazione
Ceuta, scontri tra migranti: la polizia spagnola spara e sgombera l'area

Ceuta, scontri tra migranti: la polizia spagnola spara e sgombera l'area

Redazione
Italiana morta in Svizzera, arrestato il killer: ecco chi è

Italiana morta in Svizzera, arrestato il killer: ecco chi è

Redazione
La Wagner stecca in Africa: i jihadisti più forti dei russi

La Wagner stecca in Africa: i jihadisti più forti dei russi

Carlo Nicolato