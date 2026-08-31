Ceuta, "ai migranti acido e stagnola per gli ordigni contro la polizia": nel mirino una ong tedesca

Riforniscono i migranti arrivati a Ceuta di acido e stagnola per creare bottiglie-bomba da scagliare contro gli agenti di polizia. Nel mirino delle fonti investigative ci finisce niente di meno di una ong tedesca. Stando al portale El Faro de Ceuta, "diversi membri della No Name Kitchen sono stati identificati nell'ambito dell'indagine sulla distribuzione di ordigni esplosivi artigianali ai migranti. Questi ordigni, una volta lanciati, provocano una deflagrazione e rilasciano gas. Si presume che li abbiano distribuiti ai migranti rimasti in città dopo l'ondata migratoria di massa di fine luglio".

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Una scoperta - riporta anche l'agenzia Efe - che sarebbe arrivata dopo i sospetti sollevati dall'acquisto in massa nei supermercati di una soluzione corrosiva e di fogli di alluminio, che vengono inseriti in bottiglie di plastica e producono gas.

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