Andrea Scanzi insulta Vannacci e gli italiani: "Ignoranti, feroci, rinc***"

Non è dato sapere cosa pensi Andrea Scanzi oggi di Stefano Bonaccini. Di sicuro, la firma del Fatto quotidiano condivide l'approccio a dir poco sprezzante nei confronti degli avversari politici e degli italiani che, malauguratamente, hanno un'idea diversa dalla sua e osano pensare in proprio. In quel caso, partono gli insulti.

Qualche giorno fa il presidente del Partito democratico, facendo a suo dire un'autocritica alla stessa sinistra incapace di intercettare quei voti, aveva sottolineato come "chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato per Meloni e Salvini". Ne è nata una slavina politica, con l'ex governatore dell'Emilia Romagna costretto (goffamente) a difendersi dalle accuse del centrodestra e in particolare Fratelli d'Italia.