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Scuola, Valditara: "Promessa mantenuta: contributo di 20 milioni di euro per strumenti e dispositivi di raffrescamento”

martedì 1 settembre 2026
Scuola, Valditara: "Promessa mantenuta: contributo di 20 milioni di euro per strumenti e dispositivi di raffrescamento”

1' di lettura

“Abbiamo deciso un contributo di 20 milioni di euro destinato alle istituzioni scolastiche per apparecchi e dispositivi per il raffrescamento, con l’obiettivo di migliorare le condizioni e il comfort per gli studenti e personale scolastico": a dirlo il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. Che poi ha aggiunto: "Questo intervento si inserisce nell’impegno del Ministero per sostenere concretamente le scuole e accompagnarle nell’affrontare le esigenze legate alla qualità degli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche. Stiamo lavorando anche a un piano più ampio per l’efficientamento energetico nelle scuole. Ci aspettiamo, inoltre, che gli enti locali – Comuni, Province e Città metropolitane – nell’ambito delle rispettive competenze, facciano la loro parte contribuendo agli interventi necessari nelle scuole. L'avevamo promesso, l'abbiamo fatto".

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