Di Battista, Andrea Scanzi su tutte le furie: attacco durissimo a Mentana e Gaia Tortora

"Piango da giorni". Inizia così il lungo post di Andrea Scanzi dedicato all'amico Alessandro Di Battista , ricoverato all'ospedale di Cuba dopo un malore. E proprio su Facebook il giornalista vuole fare alcune precisazioni, "mettere qualche puntino sulle 'i' attorno alla vicenda". "Ovviamente - precisa - scriverò solo e soltanto cose che sono già state pubblicate sul Fatto Quotidiano e, in questo senso, se volete sapere di più su Alessandro, leggete solo e soltanto Il Fatto, perché ovviamente siamo i soli a sapere tutto e raccontare il vero, conoscendo come nessuno da dentro la vicenda".

Da qui alcuni chiarimenti: "1) Non siate pettegoli e finitela di chiedere dettagli su come stia Alessandro. Esiste una cosa che si chiama privacy e tutti noi scriviamo solo e soltanto quello che Alessandro e la sua famiglia vogliono che venga scritto. Abbiate, una volta tanto, rispetto per un ragazzo che sta combattendo una battaglia importante e che tantissimi tra voi adorano e seguono con affetto. Come diceva Cesare Pavese, 'non fate troppi pettegolezzi'. 2) È insopportabile vedere tutta questa babele di messaggi di gente che scrive frettolosamente robe tipo: 'Daje Alessandro', 'ti voglio bene fratello', e poi due secondi dopo - sulle stesse pagine - parla di sciocchezze qualsiasi come nulla fosse. Come fa certa gente a non andare mai in profondità e 'scrollare' continuamente come un automa ebete ? Come fate ad essere così freddi? Una volta tanto andate in profondità, portate rispetto e state vicini a un ragazzo meraviglioso".

E ancora: "3) Tutti quelli che stanno insultando (o peggio) Alessandro, per come la vedo io, meriterebbero con agio la pena capitale. E non sono ironico. Per vostra fortuna, però, io non conto niente. Dovrebbero contare molto di più lo Stato e le leggi. In questo senso, tutti coloro che stanno scrivendo determinate cose su Alessandro, meritano il massimo della pena. Condanne esemplari. E meriterebbero pure di non votare, tanto sono persone che non servono a nulla. Sanno solo odiare, rosicare e spargere bile. Non sono dotate di alcuna forma di pietà, empatia e decoro. Meri consumatori di ossigeno. Il peggio del peggio del peggio del genere umano. Rumenta di terza fascia. Spero che Alessandro e la sua famiglia vi tolgano tutto (cioè poco) quello che avete".

Non manca poi una critica ad alcuni colleghi: "4) Vorrei fare i complimenti al TG di La7, che pure è per distacco uno dei telegiornali migliori d’Italia, per avere in un caso definito Di Battista “Vannacci di sinistra” e, in un altro, per avere sostenuto che Alessandro fosse a Cuba per scrivere per alcuni giornali in merito agli Epstein Files. Nel primo caso, agli zelanti scudieri di Mentana e Tortora (Gaia eh!) vorrei ricordare che Alessandro non c’entra un ca**o con Vannacci e che non è neanche di sinistra. Quindi è una definizione da ignoranti sesquipedali. Nel secondo caso, vorrei ricordare a lor signori, che pure amano sempre dare lezioni di giornalismo non si sa da quale razza di pulpito elevato, che Alessandro è a Cuba non per scrivere “per alcuni giornali”, ma per firmare reportage per Il Fatto Quotidiano e TVLoft. E che non è a Cuba “per parlare degli Epstein Files', tema del suo nuovo spettacolo, ma per documentare la politica vergognosa di Trump che, con il suo embargo, sta portando allo stremo il popolo cubano. Tutte cose che ieri Alessandro ha raccontato anche al ministro degli Esteri italiano".

"4 bis) Grandi applausi anche per quel genio biondo di Rete 4 che - tuona ancora -, dopo aver parlato distrattamente di Di Battista, ha lanciato un servizio e poi, convinta di non essere in onda, ha detto malamente alla regia una roba tipo: 'Beh, dai, non potete mandarmi la musica a tutto volume mentre sto parlando di Di Battista mezzo morto!'. Che tatto, che eleganza, che alto senso deontologico della professione giornalistica. Complimenti!".

Ringraziamenti vanno invece agli esponenti del governo: "5) Esprimo tutto il mio ringraziamento, e non c’è nulla di ironico nelle mie parole, nei confronti di Meloni, Tajani, Crosetto, Giorgetti e tutte quelle persone che si stanno adoperando affinché Alessandro sia curato nel migliore dei modi e senta l’affetto del suo Paese. Non ho mai pensato che Meloni fosse una cattiva persona, come non ho mai pensato che tutti quelli della maggioranza lo fossero e, in questi casi, emerge infatti il lato umano di chi ce l’ha (e di chi non ce l’ha). La vicinanza delle persone che ho citato, in questo momento, è molto importante per Alessandro e quindi li ringrazio anch’io. Chi non capisce che in certi momenti si debbano mettere alle spalle le frizioni, non è un essere umano. Se un giorno (spero mai) Meloni si sentisse male, sarei il primo ad adoperarmi perché ricevesse tutto l’affetto e il migliore aiuto sanitario del mondo. Come sta facendo ora Meloni per Ale".