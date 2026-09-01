Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Lega, la sfida dei nordisti: a cosa puntano, le loro richieste

di
Libero logo
martedì 1 settembre 2026
Lega, la sfida dei nordisti: a cosa puntano, le loro richieste

2' di lettura

I nordisti della Lega si muovono: nasce così il Comitato per il Congresso federale, con l’obiettivo di ottenere la convocazione del congresso della Lega Nord per l’Indipendenza della Padania, che non viene celebrato da nove anni. Come riportato da Sky Tg24, il comitato vorrebbe chiedere al commissario Igor Iezzi, esponente vicino al leader Matteo Salvini, il rispetto delle procedure previste dallo statuto e la convocazione del congresso. Rientrerebbero nell’area nordisti alcuni dei più importanti esponenti del Carroccio, da Massimiliano Romeo ad Attilio Fontana fino a Massimiliano Fedriga, Luca Zaia e Riccardo Molinari. 

Formalmente la vecchia Lega Nord fondata da Umberto Bossi esiste ancora. Semplicemente gran parte della classe dirigente leghista è confluita nella Lega per Salvini Premier, la formazione dell’attuale vicepremier. Ora però quel partito messo da parte, congelato, potrebbe tornare a essere uno dei protagonisti dello scenario politico. Una conseguenza, probabilmente, del numero crescente di richieste, soprattutto in Lombardia, di una maggiore attenzione alle istanze del Nord. Nei giorni scorsi sia il governatore Fontana sia il capogruppo al Senato Romeo hanno chiesto una soluzione prima dell’appuntamento di Pontida. 

Stefano Bonaccini sugli elettori di destra: "Chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato Meloni e Salvini"

Stefano Bonaccini scatena la bufera. Nel mirino le sue parole - diffuse dal profilo Instagram di Politicare.it - sugli e...

Fontana, appresa anche lui la notizia della nascita del comitato per la convocazione del congresso federale, ci ha tenuto a precisare che "non c’entra niente con il discorso che stiamo portando avanti con Salvini”. Parlando a margine della conferenza di presentazione del Gp di Monza di Formula 1, poi, ha aggiunto: “Quando incontrerò Salvini? Cerchiamo di fare combaciare le agende. Domenica, intanto, speriamo di festeggiare insieme il Gran Premio”.

Al centro del dibattito, inoltre, ci è finita anche la leadership di Salvini: se qualcuno ha ipotizzato un suo passo di lato, eventualità che non viene proprio presa in considerazione dal segretario del Carroccio, qualcun altro invece si è schierato con lui senza se e senza ma. La soluzione, secondo il ministro dei Trasporti, è aprire alla possibilità di una maggiore condivisione delle responsabilità. Di qui la decisione di convocare per l’8 e il 9 settembre a Roma una riunione per discutere dei temi cari alla Lega e del futuro politico del partito. 

Prove di intesa Salvini-Nordisti

Matteo Salvini e Attilio Fontana si sono incontrati al Meeting di Rimini. Clima «cordiale», sorrisi, un paio...
tag
lega
matteo salvini

Chi sale, chi scende Sondaggio Piepoli, clamoroso boom di FdI e crollo del Pd: le cifre

Ecco i buonisti Stefano Bonaccini sugli elettori di destra: "Chi ha studiato poco e sta peggio economicamente ha votato Meloni e Salvini"

Qui Lega Prove di intesa Salvini-Nordisti

ti potrebbero interessare

Violenza nel minimarket, interviene Meloni: "Noi andiamo avanti ma così è difficile"

Violenza nel minimarket, interviene Meloni: "Noi andiamo avanti ma così è difficile"

Redazione
Scuola, Valditara: "Promessa mantenuta: contributo di 20 milioni di euro per strumenti e dispositivi di raffrescamento”

Scuola, Valditara: "Promessa mantenuta: contributo di 20 milioni di euro per strumenti e dispositivi di raffrescamento”

Alessandro Di Battista, l'allarme del neurologo: "Perché non dovrebbe andare a Roma"

Alessandro Di Battista, l'allarme del neurologo: "Perché non dovrebbe andare a Roma"

Pd, chi sono gli invitati alla Festa di partito: ecco cos'è davvero la sinistra

Pd, chi sono gli invitati alla Festa di partito: ecco cos'è davvero la sinistra

Redazione