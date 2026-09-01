Gp Monza, la F1 lancia la gara con "Bella Ciao": esplode il caso

Falsa partenza del gran premio d'Italia. La Formula 1 aveva scelto il brano "Bella Ciao" per lanciare con un video su TikTok la prossima gara di Monza in programma questo fine settimana. Poi, il passo indietro: il "canto partigiano", come lo definisce Repubblica, è stato rimosso. Il motivo? Una sorta di risposta alle critiche e alle proteste sorte dopo l'iniziativa social. La canzone è stata sostituita da un altro audio ed è stato proposto lo stesso filmato su Instagram optando per una musica elettronica.

Dopo la pubblicazione della versione con "Bella Ciao", che prevedeva alcune immagini di repertorio con Michael Schumacher vincitore nel 2000, di Sebastian Vettel nel 2008 e di Charles Leclerc nel 2019, sui social sono apparse le prime segnalazioni. Ed è scoppiata la poelmica. Alcuni infatti si sono chiesti se fosse necessario ricorrere al canto della Resistenza per raccontare un evento sportivo.