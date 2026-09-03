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Torino, l'immigrato col martello scatena il panico alla fermata del bus

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giovedì 3 settembre 2026
Torino, l'immigrato col martello scatena il panico alla fermata del bus

2' di lettura

Scene di ordinaria follia in corso Maroncelli a Torino. Uno straniero impugna un martello in pieno giorno e distrugge il vetro della fermata dell'autobus. Non contento, l'immigrato insegue un altro ragazzo e poi scappa in auto. La scena è stata ripresa dal cellulare di un residente, che si era nascosto dietro alle tapparelle di casa sua per paura di essere scoperto. Quando finalmente riesce a uscire di casa si trova di fronte a uno spettacolo agghiacciante: la fermata dell'autobus è completamente distrutta. "Ormai viviamo nel terrore", dicono i residenti al TGR Piemonte. La rissa è avvenuta a pochi passi da piazza Bengasi diventata zona rossa lo scorso febbraio con controlli rafforzati e misure speciali della questura. Ma questo non ha comunque fermato lo spaccio. 

"Scene di ordinaria follia in corso Maroncelli a Torino - ha commentato la vicesegretaria della Lega Silvia Sardone ricondividendo il video su Instagram -. Un uomo impugna un martello in pieno giorno e distrugge il vetro della fermata dell'autobus mentre segue minaccioso altri immigrati. Questi delinquenti vanno solo rimandati nel loro Paese". 

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Sotto al video, in tanti hanno lasciato commenti pieni di sdegno: "Tranquilla tra qualche giorno è il futuro sindaco di Torino", "Reimmigrare immediatamente", "Ma il fenomeno del sindaco nn fa nulla", "Ma questi sono da manicomio altro che integrazione", "La colpa è la nostra", "E noi paghiamo", "Remigrazione subitooooo".


 

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