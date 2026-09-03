Sigfrido Ranucci candidato, nuovo sondaggio segreto. Il mistero: chi c'è dietro?

"Secondo lei, Sigfrido Ranucci potrebbe essere un buon leader politico? ". Gira un sondaggio su Sigfrido Ranucci . No, non è il famoso sondaggio commissionato dall'amico fraterno Valter Lavitola . Si tratta invece di un sondaggio segreto al quale starebbe lavorando Swg. Open ha avuto la possibilità di accedere alle prime bozze della rilevazione. Le risposte alle domande non ci sono ancora ed è riservato fino alla eventuale pubblicazione il committente. Il testo è molto semplice: "Secondo lei, Sigfrido Ranucci potrebbe essere un buon leader politico?".

Il rapporto tra l'Anm e Sigfrido Ranucci è finito. Le toghe hanno scaricato il conduttore. L'indiscrezion...

Come segnala Open, ci sarebbero due ipotesi sul committente del sondaggio. La prima è quella di una testata giornalistica che voglia verificare l’appeal politico di Ranucci. La seconda, quella più probabile, indicherebbe un partito politico affine all'ex conduttore di Report. Quale? Il leader del Movimento Cinque Stelle Giuseppe Conte ha negato di aver incluso Ranucci nella sua lista dei papabili. Avs, quindi Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, sono stati più possibilisti. Il leader di Sinistra Italia ha spiegato solo che "è presto" per parlare di candidature, ma non ha escluso l’opzione.