Report-Salvo Sottile, rissa nel cortile Rai: "Come va?", "Pezzo di m***"

"E allora? Come va?". E giù insulti. In Rai si respira un clima sempre più incandescente, la telenovela Sigfrido Ranucci non è ancora ai titoli di coda e su Report aleggia ancora una buona dose di incertezza. Quel che è sicuro è che la redazione del programma di Rai 3 è sul piede di guerra, in un clima di guerra tutti contro tutti. Contro i successori designati di Ranucci, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti.
Quest'ultima, mercoledì sera al termine del faccia a faccia con i colleghi alla presenza di Paolo Corsini, direttore della Direzione Approfondimento, ha deciso di rinunciare all'incarico "per amore di Report". Ma la guerra, come detto, è tutti contro tutti. E Fanpage lo conferma con un retroscena per certi versi sconcertante.
Report, Presutti e Piervincenzi fuori: un soviet rosso, il diktat della redazione. E lei rinunciaIl caso-Report non è ancora chiuso. Dopo l'incontro tra gli inviati e i vertici Rai, si sarebbe aperta una tr...
Luogo: il cortile della sede Rai di via Teulada, a Roma. Protagonisti: Salvo Sottile, che ha sostituito Milo Infante (volato a Mediaset) alla conduzione di Ore 14, e alcuni volti di punta di Report, tra cui Bernardo Iovene e Luca Bertazzoni.
E' sempre Cartabianca, Cruciani contro Ranucci: "Altamente ridicolo, si è messo nei guai da solo"Prima puntata stagionale per E' sempre Cartabianca, su Rete 4 (nuova collocazione: da martedì a mercoled&igra...
Secondo Fanpage, sarebbe bastato il semplice saluto di Sottile a scatenare la reazione rabbiosa degli ex Ranucci boys: "Secondo quanto risulta a Fanpage.it - si legge -, gli inviati presenti gli avrebbero risposto con toni durissimi, tra insulti pesanti e accuse dirette: espressioni come 'pezzo di m***', 'vai a fare in…' e 'venduto' sarebbero volate nel cortile davanti a colleghi e passanti".
Report, il ricatto dei fedelissimi di Ranucci: "Prima lascino, poi trattiamo...""La nostra posizione è che i due conduttori indicati dall'azienda vengano ritirati o si ritirino, auspic...
Perché tanto astio? In Rai c'è chi, come il consigliere d'amministrazione Roberto Natale, considera Sottile autore di "un pestaggio mediatico" nei confronti di Ranucci. La sua colpa? Averlo criticato sui social.