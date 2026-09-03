Report-Salvo Sottile, rissa nel cortile Rai: "Come va?", "Pezzo di m***"

"E allora? Come va?". E giù insulti. In Rai si respira un clima sempre più incandescente, la telenovela Sigfrido Ranucci non è ancora ai titoli di coda e su Report aleggia ancora una buona dose di incertezza. Quel che è sicuro è che la redazione del programma di Rai 3 è sul piede di guerra, in un clima di guerra tutti contro tutti. Contro i successori designati di Ranucci, Daniele Piervincenzi e Giulia Presutti.

Quest'ultima, mercoledì sera al termine del faccia a faccia con i colleghi alla presenza di Paolo Corsini, direttore della Direzione Approfondimento, ha deciso di rinunciare all'incarico "per amore di Report". Ma la guerra, come detto, è tutti contro tutti. E Fanpage lo conferma con un retroscena per certi versi sconcertante.