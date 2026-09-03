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In Onda, Pietro Senaldi gela Marianna Aprile: due parole per smontarla

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giovedì 3 settembre 2026
In Onda, Pietro Senaldi gela Marianna Aprile: due parole per smontarla

1' di lettura

"Siamo in una distopia". Marianna Aprile si lancia in un esercizio narrativo, a tratti un tantino retorico. La conduttrice di In Onda, il programma di approfondimento politico di La7 condotto insieme a Luca Telese, è stato ospite Pietro Senaldi. La padrona di casa, parlando di Report e Sigfrido Ranucci, ha chiesto al condirettore di Libero se - ipoteticamente - in caso un giorno il centrosinistra dovesse vincere le elezioni i vertici Rai manderebbe a casa vari giornalisti considerati vicini all'area del centrodestra. Ma Senaldi non ci ha pensato neanche un secondo. La sua risposta è stata immediata, glaciale. E sui social il video della sua replica è diventato virale. 

"Siamo in una distopia - il ragionamento di Marianna Aprile -. Domani il centrosinistra vince le elezioni. Sostituisce, non faccio nomi senno poi mi arrivano i messaggi... Ma insomma, sostituisce un conduttore e viene percepito come vicino all'area della destra...". A quel punto Senaldi l'ha stoppata per lanciarle una stoccata pertinente. "Tipo Porro, che stava in Rai ed è stato sostituito quando ha vinto la sinistra - è intervenuto il condirettore di Libero -. E poi Giletti". La conduttrice di In Onda non ha neanche replicato. Nessuna distopia, questa è stata pura realtà. 

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