Sigfrido Ranucci, l'ultima sparata: "FdI vuole impedirmi di fare lo spettacolo stasera"

"Fratelli d'Italia vuole impedire lo svolgimento del mio spettacolo che parla di libertà di stampa, 'Diario di Un Trapezista', di questa sera alle ore 20 al Parco Manusardi a Casalfiumanese, a Bologna. Dopo avermi sospeso da Report vogliono silenziare la mia voce, isolarmi. Addirittura alcuni giornalisti di destra in questi giorni hanno chiamato i sindaci di Genzano, Roccamassima e Monreale, per chiedere che venisse ritirata la cittadinanza onoraria che mi avevano concesso. Sono stati gli stessi sindaci, per altro di centrodestra, che si sono rifiutati di aderite a una richiesta così meschina". Lo denuncia in un post su Facebook il giornalista Sigfrido Ranucci. "Tutte queste cose rappresentano prove tecniche di un esercizio del potere che ha del mostruoso", ha aggiunto.

"Report va in onda l'8 novembre, stiamo lavorando per quello. Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso". Lo sottolinea il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini in merito alla ripresa autunnale di Report. "Ieri sera è accaduto un nuovo fatto -aggiunge poi Corsini riferendosi al passo indietro di Giulia Presutti come conduttrice di Report -. A breve daremo tutte le risposte possibili". I conduttori "li sceglie il direttore, mi pagano per questo, tra le altre cose. Stiamo lavorando per partire e far andare in onda Report l'8 novembre", aggiunge poi Corsini.