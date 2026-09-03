Libero logo
Ranucci-Report
Alessandro Di Battista
Calciomercato

Sigfrido Ranucci, l'ultima sparata: "FdI vuole impedirmi di fare lo spettacolo stasera"

di
Libero logo
giovedì 3 settembre 2026
Sigfrido Ranucci, l'ultima sparata: "FdI vuole impedirmi di fare lo spettacolo stasera"

1' di lettura

"Fratelli d'Italia vuole impedire lo svolgimento del mio spettacolo che parla di libertà di stampa, 'Diario di Un Trapezista', di questa sera alle ore 20 al Parco Manusardi a Casalfiumanese, a Bologna. Dopo avermi sospeso da Report vogliono silenziare la mia voce, isolarmi. Addirittura alcuni giornalisti di destra in questi giorni hanno chiamato i sindaci di Genzano, Roccamassima e Monreale, per chiedere che venisse ritirata la cittadinanza onoraria che mi avevano concesso. Sono stati gli stessi sindaci, per altro di centrodestra, che si sono rifiutati di aderite a una richiesta così meschina". Lo denuncia in un post su Facebook il giornalista Sigfrido Ranucci. "Tutte queste cose rappresentano prove tecniche di un esercizio del potere che ha del mostruoso", ha aggiunto.

"Report va in onda l'8 novembre, stiamo lavorando per quello. Stiamo facendo tutte le valutazioni del caso". Lo sottolinea il direttore dell'Approfondimento Rai Paolo Corsini in merito alla ripresa autunnale di Report. "Ieri sera è accaduto un nuovo fatto -aggiunge poi Corsini riferendosi al passo indietro di Giulia Presutti come conduttrice di Report -. A breve daremo tutte le risposte possibili". I conduttori "li sceglie il direttore, mi pagano per questo, tra le altre cose. Stiamo lavorando per partire e far andare in onda Report l'8 novembre", aggiunge poi Corsini. 

tag
sigfrido ranucci
report
fdi

Dopo la cacciata da Report Sigfrido Ranucci candidato, nuovo sondaggio segreto. Il mistero: chi c'è dietro?

Parole grosse Report-Salvo Sottile, rissa nel cortile Rai: "Come va?", "Pezzo di m***"

In Onda In Onda, Pietro Senaldi gela Marianna Aprile: due parole per smontarla

ti potrebbero interessare

Battitori Liberi, Balzano sbotta contro l'islamico Piccardo: "Se ne vada dai cogl***"

Battitori Liberi, Balzano sbotta contro l'islamico Piccardo: "Se ne vada dai cogl***"

Redazione
Roberto Vannacci, la moglie fa ridicolizza la sinistra: "Ai miei amici russi"

Roberto Vannacci, la moglie fa ridicolizza la sinistra: "Ai miei amici russi"

Redazione
Chiara Ferragni, "hai i denti tutti storti e sono brutti da vedere": la risposta gela tutti

Chiara Ferragni, "hai i denti tutti storti e sono brutti da vedere": la risposta gela tutti

Anche i Leoni d’Oro sono ostaggio di Hamas

Anche i Leoni d’Oro sono ostaggio di Hamas

Daniele Priori