Roberto Vannacci, la teoria della Ghisleri: "Come si firma spiega tutto"

"Dobbiamo partire dalla consapevolezza di chi è Roberto Vannacci, che si firma 'Il Generale Vannacci'". La sondaggista Alessandra Ghisleri apre così il suo intervento a L'aria che tira, su La7, concentrandosi sul ruolo e sul peso futuro che avrà il leader di Futuro Nazionale nello scacchiere politico italiano. "Questa immagine e il suo ex ruolo di generale gli danno affidabilità e serietà, lui riesce in quello che dice a ricevere un voto di protesta. Il centrodestra non può fare quello che ha fatto nel 2022, cioè attirare un voto di protesta, perché sta al governo. Il centrosinistra non può fare un voto di protesta se non confrontarsi con le posizioni in opposizione", analizza la Ghisleri nei giorni in cui su Vannacci è esploda la bomba-russa. Secondo il Financial Times, il generale sarebbe il "cavallo di Troia" di Putin in Italia.

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Una polemica che potrebbe non incidere sul favore che il generale sta raccogliendo tra i suoi elettori. "Vannacci - sottolinea Ghisleri - ha campo libero come aveva Giorgia Meloni nel 2022. Bisogna stare attenti perché la protesta è quella che ha portato al governo Berlusconi, con altre parole Renzi, il Movimento 5 Stelle, la stessa Meloni e che ha fatto il 34% della Lega".

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"Lui l'ha imparato con il suo libro (Il mondo al contrario, ndr): sollecitare un dibattito attorno a iperboli, ad affermazioni iperboliche - conclude il ragionamento il sondaggista -. Lui lancia questo messaggio, fa il suo programma in cui si dice contrario all'aborto, vieta la presenza dei gay in tv, stimola un dibattito, la gente parla di lui e pensa che nelle sue affermazioni così iperboliche ci possa essere anche un fondo di verità".

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